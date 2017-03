Özil přiznal drsnou hádku z Realu. Jsi zbabělec, řval na něj Mourinho

Záložník Arsenalu Mesut Özil odhalil ve své nové knize zajímavý konflikt z kabiny Realu Madrid. Tehdejší trenér „bílého baletu“ José Mourinho byl totiž vytočený z výkonu německého reprezentanta a před spoluhráči ho drsně seřval. Özil si to ale nenechal líbit, čehož později litoval. „Mourinha jsem v tu chvíli nenáviděl, i když jsem ho někde uvnitř stejně zbožňoval,“ přiznal technický fotbalista, pro kterého měl Portugalec vždy slabost.

Özil ve své autobiografii popsal, že nebylo daleko k tomu, aby z Realu Madrid odešel ještě za trenéra Mourinha. Fotbalový svět přitom dobře ví, že tito dva na sebe často pějí ódy. Jenže ne vždy tomu tak bylo. Hlavně ne jednou v kabině na Santiago Bernabéu.

Mourinhovi se vůbec nelíbil Özilův výkon. „Myslíš si, že když dáš dvě přesné přihrávky, tak to stačí? Myslíš si, že jsi tak dobrý, že můžeš hrát na 50%?“ ptal se nasupený portugalský trenér německé hvězdy.

Pak se podle Özila zastavil, podíval se svému svěřenci zblízka do očí a pokračoval. „Chci, aby jsi hrál, jak dokážeš. Chci, aby jsi hrál jako chlap, i když ztratíš míč,“ tvrdil Mourinho. „Vypadali jsme jako dva boxeři, co se do sebe každou chvíli pustí,“ popsal Özil.

Německý záložník situaci ještě vyhrotil. „Když jsi tak dobrý, proč si nejdeš hrát sám? Tak nám to ukaž,“ obořil se na Mourinha. Ten ale jako vždy věděl, co má říct. Özilova reakce ho nijak nezaskočila.

„Ty se vzdáváš? Jsi zbabělec,“ řekl Özilovi do očí. „Co chceš? Dát si teplou sprchu, umýt si vlasy a být sám? Nebo chceš spoluhráčům, fanouškům i mně ukázat, co umíš? Pamatuj, já tě nepotřebuju,“ řval Mourinho na jednu z hvězd Realu.

Özil v tu chvíli nevydržel. „Po Mourinhovi jsem hodil dres, vzal si ručník a šel do sprchy,“ přiznal. „Později jsem toho litoval. Omluvil jsem se Sergio Ramosovi a celému týmu,“ dodal současný záložník Arsenalu.

Problémy i v Arsenalu

Özilova kniha vyšla pro mnoho fanoušků v ne zrovna vhodný čas. V Arsenalu mu je totiž již delší dobu vyčítáno právě malé zaujetí a v podstatě nulová snaha do defenzivy. A Arséne Wenger není José Mourinho, který by ho za to drsně seřval.

„Özil potřebuje trenéra jako je Mourinho, Wenger pro něj není ideální manažer. Potřebuje někoho, kdo ho pořádně vyhecuje. Pak teprve podává své nejlepší výkony,“ napsal expert portálu goal.com Peter Staunton.

S tím souhlasí i další experti a také fanoušci. Ti si sice Özila v Arsenalu zamilovali, ale v posledních měsících jsou z německého tvůrce zklamaní. Proto se spekuluje o jeho odchodu. Dost možné ale také je, že v létě Arsenal opustí trenér Wenger.

