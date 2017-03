TOP 10 talentů světa: Hvězdičky z Anglie i Německa a Buffonův nástupce

V minulé sezoně ale prodělal Bellerín nepříjemné zranění a to jeho růst trochu přibrzdilo. Jeho výkonnost totiž šla mírně dolů a v aktuálním ročníku má občas problémy v defenzivní části. Hlavně v soubojích musí zabrat.

Už ve svém věku se řadí mezi nejlepší pravé obránce na světě. Díky svému fyzickému fondu mu nedělá problém létat po lajně celý zápas, navíc oplývá velkou rychlostí. V Arsenalu si ho hodně cení, v létě by ho údajně ráda získala Barcelona.

Obránce, 22 let, Arsenal

Záložník, 19 let, Bayern Mnichov

Do bundesligy vtrhl úchvatným tempem. Po přestupu z Rennes se rychle zabydlel v základní sestavě Dortmundu a soupeře straší svou rychlostí i technickými schopnostmi. Obejít dva či tři prothráče najednou? Žádný problém.

Záložník, 19 let, Borussia Dortmund

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola mu hodně věří, Sterling pod ním naskakuje do naprosté většiny zápasů. A důvěru splácí. V této sezoně si připsal již 9 gólů a 8 asistencí, navíc si libuje v soubojích jeden na jednoho.

Záložník, 22 let, Manchester City

Jenže pak přišla malá pohroma. Jesus se vážně zranil a do konce sezony si nezahraje. „Vrátím se ještě silnější,“ vzkázal nicméně fanouškům.

To byl nástup jako hrom! Útočník Gabriel Jesus vtrhl do Premier League a v prvních třech zápasech v dresu Citizens nasázel tři branky a přidal jednu asistenci. Pep Guardiola ho dokonce upřednostňoval před kanonýrem Sergiem Agüerem.

Útočník, 19 let, Manchester City

Tielemans nasbíral za 26 ligových zápasů už 12 vstřelených branek! „Z kluka, který hrál fotbal pro zábavu, se stal muž s velkou zodpovědností,“ řekl o něm sportovní ředitel Anderlechtu Herman van Holsbeeck. A to je mu teprve 19 let.

Zdá se, že má všechno. Devatenáctiletý záložník dokáže řídit ze středu hřiště hru svého týmu a rozdávat míče do všech stran. A teď to nejlepší - je úžasně produktivní.

Záložník, 19 let, Anderlecht

4. Kylian Mbappé

Záložník, 18 let, Monaco

Kylian Mbappé • Foto Reuters

Největší kometa posledních týdnů. Mladý tým Monaka udivuje svým ofenzivním fotbalem a velkou zásluhu na tom má právě Mbappé. Že je mu teprve 18 let, to poznáte maximálně z občanky. Na hřišti to tak nevypadá.

Kromě toho, že je čerstvý francouzský reprezentant úžasně rychlý a přímočarý, zdobí ho velké sebevědomí a až nečekaný klid v koncovce. Proto dal v této sezoně už 19 gólů a stojí o něj mimo jiné Real Madrid.