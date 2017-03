Kvalita zdarma! TOP 10 hráčů, kterým končí smlouva: Střelci i drsňák Pepe

Útočníci Mario Balotelli a Fernando Torres i obránce Pepe mají smlouvu jen do konce sezony • FOTO: Koláž iSport.cz Jako každé přestupové období bude i příští léto ve znamení velkých přestupů a obrovských utracených částek. Ne vždy ale musí stát kvalitní fotbalisté hodně peněz. Jako obvykle se totiž rýsuje několik hvězdných hráčů, kterým končí smlouva a pokud neprodlouží, budou úplně zdarma! O koho se jedná? Podívejte se na TOP 10 takových borců v článku.

Mario Balotelli Útočník, 26 let

Klub: Nice (na hostování z Liverpoolu) Mario Balotelli • Foto Reuters Konečně zase ožil! Na hostování v Nice se Balotellimu daří, v sezoně dal už 12 gólů. Ani ve francouzském klubu si neodpustil hloupé vyloučení, jinak je ale týmu platný. Šestadvacetiletý fotbalista je stále hráčem Liverpoolu, ale koncem června mu tam smlouva skončí. Dohodne se na pokračování v Nice, nebo zkusí zase něco jiného?

Fernando Torres Útočník, 33 let

Fernando Torres Útočník, 33 let

Klub: Atlético Madrid Fernando Torres • Foto EPA Atlético je jeho srdeční záležitostí, do základní sestavy ale nepatří. Fernando Torres je ve většině zápasů náhradníkem, v této sezoně dal 6 branek. Trenér Diego Simeone na něj sice nedá dopustit, ale jeho setrvání nepotvrdil. „Musíme se rozhodnout, co bude nejlepší pro klub," řekl kouč. I z toho vyplývá, že by mohl Torres hledat nové angažmá.

Pepe Obránce, 34 let

Pepe Obránce, 34 let

Klub: Real Madrid Obránce Realu Pepe • Foto Profimedia.cz Své výstřelky na hřišti už omezil na minimum, nesbírá ani moc žlutých karet. Když je zdravý, stále patří mezi nejlepší stopery. V Realu byl dokonce v jedné fázi sezony nejspolehlivějším obráncem, „bílý balet" už ale asi bude chtít sázet na mladšího stopera. Pepeho lákají do Číny, ale výkonnost by měl i na lepší evropské kluby.

Santi Cazorla Záložník, 32 let

Klub: Arsenal Santi Cazorla • Foto Reuters V této sezoně odehrál kvůli zranění jen 11 zápasů a další už nepřidá. Právě zdravotní trable ho brzdí už dlouho. O jeho fotbalových schopnostech jinak není pohyb. Právě kvůli častým zraněním je ale otázkou, jestli si ho bude chtít Arsenal nechat. A rovněž je vě hvězdách, kdo by riskl jeho angažování.

Daniele De Rossi Záložník, 33 let

Klub: AS Řím Daniele De Rossi • Foto Reuters Těžko si ho představit v jiném dresu, v AS Řím zatím strávil celou kariéru a pokud není na hřišti legendární Francesco Totti, nosí kapitánskou pásku. Jenže De Rossiho výkonnost šla mírně dolů a v této sezoně nemá až tak pevné místo v sestavě. Několikrát ho trenér střídal jako jednoho z prvních, pokud vše nešlo podle představ. Navíc patří k nejlépe placeným hráčům Serie A.

Jesús Navas Záložník, 31 let

Klub: Manchester City Jesús Navas s trenérem City Pepem Guardiolou • Foto Reuters V Manchesteru City v létě skončí, to je v podstatě jasná věc. Angažmá v Anglii se mu celkově příliš nepovedlo a většinou plnil roli náhradníka. Například ve Španělsku má ale stále velký kredit. Spekuluje se o jeho návratu do Sevilly, zájem by měly určitě i další kluby. Na velkoklub už to nebude, ale platný může stále být.

Zlatan Ibrahimovic Útočník, 35 let

Zlatan Ibrahimovic Útočník, 35 let

Klub: Manchester United Zlatan Ibrahimovic • Foto Reuters Největší jméno z potenciálně volných hráčů, ale ostatní kluby si budou muset nejspíš zajít chuť. Očekává se, že „Ibra" prodlouží smlouvu s United, což také sám naznačil. Pokud by se tak nestalo, šlo by o překvapení, které by vyvolalo obrovský zájem po celé fotbalové Evropě. Ibrahimovic je stále elitním střelcem.

Yaya Touré Záložník, 33 let

Yaya Touré Záložník, 33 let

Klub: Manchester City Yaya Touré • Foto Profimedia.cz V Manchesteru City se udobřil s trenérem Pepem Guardiolou a většinou nechybí v základní sestavě. Přesto se mluví o tom, že přísný kouč vsadí spíše na mladší hráče. Touré sám chce u „Citizens" zůstat, ale nabídku nové smlouvy zatím nedostal. Pokud by se tak nestalo, bude pro ostatní kluby žhavým zbožím. Sám se vyjádřil, že má ještě velké ambice.

Adrián Brankář, 30 let

Klub: West Ham Adrián • Foto Reuters Vždy na něj bylo spolehnutí, kvůli zranění a nucené pauze se z něj ale ve West Hamu stala až volba číslo dva. Španěl Adrián má ale určitě na víc. Ať už se bavíme o Premier League nebo jiné soutěži. Je velmi pravděpodobné, že o něj bude zájem.

Gaël Clichy Obránce, 31 let

Klub: Manchester City Gaël Clichy • Foto Reuters Očekává se, že v léte proběhne v Manchesteru City opět velká proměna. Pep Guardiola bude chtít udělat pořádný řez hlavně v obraně, která moc nefunguje. Odnést by to mohl Gaël Clichy, kterému končí smlouva a bude tedy volným hráčem. V této sezoně několikrát ukázal, že potenciál stále má. Hlavně ze své rychlosti moc neztratil.