Šéf UEFA odmítl vydírání klubů. Super ligu nikdy nedovolím, řekl Čeferin

"Je to podíl z úspěšnosti našich soutěží národních mužstev. UEFA tu není proto, aby hromadila bohatství. Když finanční výsledky překonají očekávání, prostředky posíláme dál," řekl Čeferin na 41. řádném kongresu UEFA. Organizace měla za sezonu 2015/16 příjmy 4,58 miliardy eur (asi 124 miliard korun) a z toho generovala zisk 102,1 milionu eur (2,76 miliardy korun). O rok dříve přitom vykázala ztrátu 27,9 milionu eur.

Devětačtyřicetiletý právník ze Slovinska je od svého zářijového zvolení do čela jedné z největších sportovních organizací pod tlakem zejména kvůli změně postupových kritérií do Ligy mistrů, v níž budou mít více míst nejsilnější ligy Evropy. UEFA se tím snaží zabránit hrozbě vytvoření uzavřené soutěže pro nejlepší kluby, jak je tomu například v basketbalu.

To se nelíbí ekonomicky slabším ligám, jejichž kluby nyní budou mít těžší cestu do Ligy mistrů. Týká se to i české nejvyšší soutěže, jejíž jedenáctá příčka v koeficientu UEFA by za dosavadních podmínek zaručovala mistrovi start v základní skupině LM. Podle nových pravidel to ale bude jen předkolo. Sdružení evropských fotbalových lig (EPFL) na protest neprodloužilo dohodu s UEFA a bude moci hrát své soutěže ve stejný čas, jako se hraje Liga mistrů.

"Nenecháme se však vydírat někým, kdo si myslí, že může manipulovat menšími ligami či vnutit svou vůli asociaci, jen protože má moc díky astronomickým příjmům, které generuje," prohlásil Čeferin, aniž by jmenoval konkrétní organizaci.

Věří, že se UEFA podařilo najít kompromis pro všechny strany, jelikož se na jednání podíleli kluby, ligy i hráči. "Nový pětiletý plán není nic vynuceného a nepřišlo to zčistajasna, jak se to stávalo v minulosti. Nevytvářel to nějaký byrokrat se svými úředníky schovanými na břehu Ženevského jezera," prohlásil Čeferin.

"Budeme společně pracovat na nápravě nerovnováhy. Sdílení nesmí být nadále považováno za sprosté slovo. Mohu všem slíbit, že nebude žádná uzavřená liga. Něco takového není v souladu s našimi hodnotami a ideály," dodal.