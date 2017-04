Škoda perlil v Norsku česky: Lidi jsou tu víc slyšet. Na to Brno se vyprdni

Škodovi s prvním rozhovorem v Norsku pomáhal jeho slovenský spoluhráč Tomáš Malec, který překládal do angličtiny. „Větší radost, než že jsem dal gól, mám z toho, že jsme vyhráli,“ začal bývalý útočník Zbrojovky.

Právě na Brno došlo v další otázce. Reportér se Škody ptal, co říkal na atmosféru na jeho novém domácím stadionu. Vytáhlý forvard nejdřív úplně nevěděl, co říct, ale pak spustil.

„Fanoušci? No, jakoby, jak bych to řekl, ty vole,“ začal Škoda a rozesmál Malce. „Jako že jsou hodně slyšet. Víc než třeba v Brně, kde jsem byl. A taky dobře fandí, jsem rád, že přišlo tolik lidí,“ tvrdil Škoda.

Když ale mělo dojít na překlad, český útočník svá slova trochu upravil. „Na to Brno se vyprdni, že jsem rád, že přišlo tolik lidí a že je fantastický hrát před takovou kulisou,“ smál se Škoda.

VIDEO | První rozhovor Michala Škody v Norsku

Když přišlo na to, kolik dá ještě Škoda gólů, věděl útočník hned. „Nemám žádný cíl. Mám jen jeden, abychom co nejvíce vyhrávali. A doufám, že tohle nebyl můj poslední gól,“ zakončil svůj první rozhovor v Norsku.

Jediné, co Škodu zatím mrzí je, že v Norsku nemá na dresu oblíbené číslo 23. Nebylo volné, tak sáhl po sedmadvacítce, kterou nosil po příchodu do Brna. Zvyknout si musí také na anglický styl fotbalu.

„Hodně se tady hrají dlouhé balony za obranu, je to o běhání a soubojích. To, co se o norské lize říká, je pravda,“ ověřil si na vlastní kůži. V pondělí se Škoda podívá na skok do Prahy, manželku a dvě malé děti však s sebou zatím na sever Evropy nevezme. „Budeme to řešit,“ podotkl.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Dukla - Brno: Za Brno snižuje Michal Škoda, trefil se hlavičkou o tyč • VIDEO iSport TV