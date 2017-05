15 hvězd, které proslavil jubilant Zeman: Totti, Nedvěd či opory PSG

Podívejte se na 15 hvězd, které proslavil Zdeněk Zeman • FOTO: koláž iSport.cz Zasedl na lavičku, sledoval svůj tým na hřišti a v klidu potahoval zapálenou cigaretu. Trenér českého původu Zdeněk Zeman patří díky svému bezprostřednímu chování a především ofenzivně laděnému stylu hry mezi vyhlášené trenéry v Itálii. Dnes slaví významné jubileum - 70. narozeniny. Podívejte se na hvězdné hráče, které pomohl proslavit, během své 48 let dlouhé kariéry.

Cafú – AS Řím Cafú • Foto profimedia.cz Mistrovi světa z roku 2002 poskytl český kouč příležitost k jeho druhému angažmá v Evropě. Cafú se v kádru „vlků“ vypracoval v jednoho z nejlepších obránců na světě a posléze přestoupil do AC Milán, kde strávil zbytek kariéry a dosáhl největších úspěchů.

Alessandro Nesta – Lazio Alessandro Nesta • Foto Profimedia.cz Během své kariéry prošel pouze třemi kluby. Z toho dva byly v Itálii. Člen slavné defenzivní čtyřky AC Milán Maldini, Cafú, Stam. Se Zemanem se potkali v Laziu. S reprezentací se stal v roce 2006 světovým šampionem.

Marquinhos – AS Řím Marquinhos • Foto Profimedia.cz Nadějného stopera měl Zdeněk Zeman k dispozici během druhého působení v AS Řím. Tehdy 17letého mladíka zařadil v jeho prvním roce v AS překvapivě do sestavy a ten pod ním nasbíral 30 startů. Delší dobu v klubu nevydržel. Po sezoně jej za 30 milionů eur koupilo PSG, kde se stal oporou zadních řad.

Marco Verratti – Pescara Marco Verratti • Foto Reuters Další hráč, kterého Zeman připravil pro velkoklub. Verrattiho vedl český trenér v druholigové Pescaře. V Itálii mu začali přezdívat „Nový Pirlo“. Po postupu do Serie A si pro něho přišlo francouzské PSG, kde hraje dodnes a stojí o něho přední evropské kluby.

Francesco Totti - AS Řím Francesco Totti a Zdeněk Zeman • Foto Profimedia.cz Legenda AS pod Zemanem dostála svým poznávacím znamením – kapitánské pásce a číslu 10. Mezi oběma se postupně utvořilo obrovské pouto a ani jeden nedá na druhého dopustit. Letos v březnu si Zeman dokonce rýpl do vedení AS a zkritizoval jej za to, že málo Tottiho využívají a nelíbilo se mu, jak s hvězdou takového formátu klub nakládá.

Marek Jankulovski - Neapol Marek Jankulovski • Foto Pavel Mazáč / Sport Ostravský rodák má za sebou v Itálii velkou kariéru. Na jejím zrodu byl však právě Zdeněk Zeman. To on si jej v roce 2000 přivedl za sebou do Neapole. Následoval přesun do Udine a AC Milán, se kterým vyhrál Ligu mistrů.

Lorenzo Insigne – Pescara Zdeněk Zeman se svým někdejším svěřencem z Pescary Lorenzem Insignem • Foto Profimedia.cz Současná hvězda Neapole má podobný příběh jako Marco Verratti. Zemana Insigne upoutal už coby hráč mládežnických celků ve Foggii a následně se za ním přesunul i do Pescary, kde vytvořil zabijácké duo s Cirem Immobilem. Společně pomohli klubu k postupu do Serie A.

Ciro Immobile – Pescara Ciro Immobile • Foto Reuters Začínal v Juventusu, zahrál si v Dortmundu, Seville a nyní je v Laziu. Dosud nejvíc gólů (28) však italský útočník nastřílel v Zemanově Pescaře, kde byl na hostování. Patří do party Marca Verrattiho a Lorenza Insigneho.

Pavel Nedvěd – Lazio Pavel Nedvěd začínal v zahraničí jako záložník Lazia Řím • Foto Archiv Sportu O tom, jakou kariéru v Itálii rodák ze Skalné prožil, není třeba diskutovat. Důležité však je, kdo mu k ní dal příležitost. Byl to právě Zeman kdo pro Serii A Nedvěda objevil a u prezidenta Lazia si prosadil jeho příchod ze Sparty.

Dan Petrescu – Foggia Dan Petrescu • Foto Profimedia.cz Jméno si udělal doma ve Steaue Bukurešť a v anglické Chelsea. Se Zdeňkem Zemanem se rumunský fotbalista potkal ve Foggii v době, kdy si zajistila postup do Serie A. Po dvou letech přešel do Janova a poté do Anglie.

Giuseppe Signori – Foggia a Lazio Giuseppe Signori • Foto profimedia.cz Typický zabiják. Rychlý a s jedovatou levačkou. Než přišel do Zemanovy Foggie, gólů tolik nedával, pak se však rozjel. Vystřílel klubu postup mezi italskou elitu. Sáhlo po něm Lazio, kde se opět potkal se Zemanem a také s Pavlem Nedvědem.

Vincent Candela – AS Řím Vincent Candela • Foto Profimedia.cz Rychlý, ofenzivně laděný a technicky velmi dobře vybavený křídelník. Takřka ideální hráč do Zemanova ofenzivně laděného stylu. Navíc mu nedělalo naskočit i jako krajní obránce. Za AS odehrál 210 utkání.

Francesco Baiano – Foggia Francesco Baiano • Foto Profimedia.cz Jméno si udělal ve Foggii, kterou pod Zemanovým vedením svými góly dostal do Serie A. Patřil do útočného tria Baiano – Signori a Rambaudi. Zahrál si za Fiorentinu či anglické Derby County.

Luigi Di Biagio – Foggie AS Řím Luigi Di Biagio • Foto Profimedia.cz Další z hráčů, které Zeman vedl a následně si je pořídil i do dalšího působiště. Poprvé se spolu setkali ve Fogii a spolupráce pokračovala i v AS Řím. Důstojnou postavou byl rovněž v Interu Milán. Dnes vede italskou reprezentaci do 21 let.