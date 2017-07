TOP 5 slovenských přestupů: větší trefa než Schick, Korea i Benfica

Přestupy Milana Škriniara a Juraje Kucky patří na Slovensku mezi nejsledovanější • FOTO: Koláž iSport.cz V české lize je přestupové léto mimořádně vypjaté. Ale podívejte se za hranice a zjistíte, že tam také mají o zábavu postaráno. Vybrali jsme pro vás pět nejzajímavějších přestupů slovenských fotbalistů. Najdete v nich nečekaný odchod opory mistrovské Žiliny za exotikou, novou adresu pro exsparťana Juraje Kucku i příběh podobný vzestupu Patrika Schicka.

5. Filip Hlohovský (z Žiliny do Koreje) Filip Hlohovský po životní sezoně zamířil do korejské ligy • Foto twitter.com Slovenská liga nepatří mezi top soutěže. Když ale její nejlepší střelec, kterého zvolili za nejlepšího hráče uplynulé sezony, oznámil odchod do FC Seongnam z druhé korejské ligy, vyvolalo to stejně údiv. Z vysvětlení opory mistrovské Žiliny je znát otrávenost. „Naše liga mi zevšednila, přestala mě bavit. Infrastruktura, málo lidí na stadionech či obava, že se zase někdo odhlásí. To všechno mě znechucovalo,“ uvedl Hlohovský. Vliv mohl mít i fakt, že ho z nominace vynechával reprezentační trenér Ján Kozák.

4. Lukáš Štetina (z Dukly do Sparty) Lukáš Štetina v dresu Sparty proti Táborsku • Foto Jaroslav Legner / Sport Víc se mluví o jiných posilách. Ale kdo ví… Třeba právě Štetinův příchod z Dukly bude pro Spartu v nadcházející sezoně důležitý. Pětadvacetiletý stoper má potenciál, aby zvýšil neprostupnost sparťanské obrany. Od nejdražšího zadáka v historii ligy, který měl vyjít na milion eur, ani nic jiného čekat nelze.

3. Juraj Kucka (z AC Milán do Trabzonsporu) Juraj Kucka po přistání v Turecku • Foto Instagram Bývalý hráč Sparty končí své italské období. Přes FC Janov se Kucka dostal před dvěma lety do AC Milán. Jakkoliv nezapadl v tradičním velkoklubu, který však v Serii A vyklidil pozice, v nadcházející sezoně by zřejmě jeho pozice po posilování oslabila. A tak za čtyři miliony eur nabral směr Turecko – do Tranbzonsporu přiletěl klubovým letadlem, na které dopsali jeho jméno.

2. Martin Chrien (z Plzně do Benfiky Lisabon) Slovenský záložník Martin Chrien poprvé pózuje v dresu Benfiky Lisabon • Foto Twitter.com @SLBenfica V Plzni byl při nejlepším mezi náhradníky, takže první informace o zájmu Benfiky Lisabon o mladého záložníka zarazila mnohé. Ukázalo se, jakou magickou moc mělo jeho vystoupení na EURO do 21 let. Dal dva góly a byl vidět. Pro Viktorii muselo být příjemné, že nakonec za hráče, se kterým už nepočítala, dostala milion eur.