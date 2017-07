Rivalové se snaží, Čech válí. Wenger ho chválil, nejdou mu penalty

Chystá se na svou čtrnáctou sezonu v Anglii, v pořadí třetí v barvách Arsenalu. Petr Čech jako jedna z největších stálic světového fotbalu znovu pilně trénuje, aby do nového ročníku naskočil v plné formě. Na turné v Asii se mu daří, ve středeční přípravě proti Bayernu (remíza 1:1, výhra na následné penalty) vytáhl několik výjimečných zákroků. "Vede si dobře," chválil českého gólmana trenér Arséne Wenger. Bude to stačit na to, aby si udržel pozici jedničky?