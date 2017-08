Co by šlo pořídit místo Neymara? Pivo pro Nizozemsko i dát mince přes oceán

Z té částky se motá hlava. Přestup Brazilce Neymara z Barcelony do Paris St. Germain za 222 milionů eur (zhruba 5,8 miliardy korun) však vyvolává také úvahy, co všechno by za gigantickou sumu šlo pořídit. Britští fanoušci přispěli několika zajímavými srovnáními, které zveřejnila BBC.

Mince přes oceán

Pokud byste vedle sebe vyskládali padesáticentové mince (půl eura) z částky za Neymarův přestup, vystačilo by to na vzdálenost mezi Sao Paolem, kde se Neymar narodil, do Paříže, kde bude nyní hrát a ještě do Barcelony, kde působil dosud. A to není všechno – každému obyvateli katalánské metropole byste mohli dát pět eur.

Čokoládové tyčinky těžší než Eiffelovka

Za Neymarovu přestupovou částku by se dala v Británii nakoupit populární čokoládová tyčinka Freddo v neskutečném množství, které by vážilo 14 256 tun. To je téměř dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže.

Neymar by se dal vyvážit plutoniem

Čím by se dal Neymar a jeho 68 kilogramů váhy vyvážit, aby se jeho cena blížila šesti miliardám? Musel by být celý z plutónia, používaného jako palivo pro jaderné reaktory. Jeden jeho gram totiž stojí 4000 liber (117 tisíc korun).

720p 360p <p dir="ltr"><span>Přestup Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain je na spadnutí. Pětadvacetiletý brazilský útočník dostal od katalánského klubu povolení, aby o přestupu jednal. Paris Saint-Germain by za něj muselo vzhledem k výstupní klauzuli zaplatit 222 milionů eur, čímž by se stal Neymar nejdražším hráčem historie. Podívejte se na nejhezčí Neymarovy akce z minulé sezony. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA Neymar se loučí s Barcelonou! Podívejte se na jeho nejhezčí akce z minulé sezony • VIDEO iSport TV

Pivo? Dostalo by se na každého

Fanoušek z Nizozemska použil pivní matematiku. Balení se 24 třetinkovými lahvemi stojí v jeho zemi 9,99 eur. Jednoduchým výpočtem došel k zjištění, že za peníze na Neymarův přestup by dostal každý obyvatel Nizozemska 1,26 tohoto balení s pivem.

Hráč Sunderlandu se smlouvou na 96 let

Fanoušek Sunderlandu si začal plánovat, jak by za sumu z Neymarova přestupu šlo využít pro záložníka Lee Cattermolea, který v anglickém klubu sestupujícím do druhé ligy působí od roku 2009. Tehdy vyšel na 6 milionů liber, 192 milionů liber by tak zbylo na jeho plat, který se odhaduje na 2 miliony liber ročně. Proto by Cattermole mohl podepsat smlouvu na 96 let, která by mu vypršela ve věku 125 let.