Neymar není drahý, myslí si Mourinho. Klopp i Wenger přestup nechápou

Neymar za téměř šest miliard korun? Dobrá koupě. Alespoň podle trenéra Manchesteru United Josého Mourinha. Ten se po po středečním přípravném zápase svého týmu proti Sampdorii Janov (2:1) vyjádřil k přestupu brazilského fotbalisty z Barcelony do Paris St. Germain. „Nemyslím si, že je drahý,“ řekl jednoznačně. Jeho trenérský kolega Jürgen Klopp z Liverpoolu má opačný názor. „Nechápu to,“ sdělil.

Blížící se rekordní přestup budí vášně, řeší se všude. K Neymarově transferu z Barcelony do Paříže za astronomických 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) se vyjádřil i trenér Manchesteru United José Mourinho.

Podle něj Neymar za takovou částku rozhodně stojí. „Drazí jsou ti, kteří se dostanou do určité úrovně bez určité kvality,“ řekl Mourinho. Neymar je úplně jiná sorta. „Je jedním z nejlepších hráčů na světě, i z obchodního hlediska je velmi silný a nad tím v PSG určitě přemýšleli,“ uvedl.

Pokud se přestup uskuteční, tak se více jak zdvojnásobí rekord, který v minulé sezoně stanovil Paul Pogba svým přesunem právě do Manchesteru United. Francouzský záložník stál 105 milionů eur (2,74 miliard korun). „Když jsme zaplatili tuhle částku za Pogbu, tak jsem taky říkal, že není drahý. Neymar je podle mě to samé jako Pogba. Nemyslím si, že je za 200 milionů liber drahý.“

Zároveň však Mourinho vyjádřil obavu, že se tímto přestupem zvýší hodnota dalších hráčů, kteří si to tolik nezaslouží. „Nyní máme hodně hráčů na 100 milionech liber, hodně hráčů na 80 milionech a ještě víc hráčů na 60 milionech. Nemyslím si, že problém je Neymarův přestup, ale důsledky takového přestupu,“ dodal.

Mourinhův názor rozhodně nesdílí kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Charizmatický Němec naráží především na „finanční fair play“, podle které by výdaje klubů neměly převyšovat jejich příjmy. „Myslel jsem si, že fair play při obchodování se nastolila tak, že se podobná situace nemůže stát. Je to spíše návrh než skutečné pravidlo,“ sdělil Klopp. S podáním k přezkoumání u UEFA hrozila i Barcelona.

Klopp s vysokou částkou za Neymarův přestup rozhodně nesouhlasí. „Nechápu to, nevím, jak se to může stát,“ pokračoval v pobouřeném tónu. „Existují jen dva kluby, které mohou takové částky zaplatit: Manchester City a PSG. A každý to ví,“ zmínil dva bohaté kluby, které vlastní arabští magnáti.

Nad multimiliardovým přestupem kroutí hlavou i kouč Arsenalu Arséne Wenger. "Takové utrácení přesahuje hranice zdravého rozumu," řekl zkušený francouzský trenér, který okomentoval vývoj přestupového trhu. "Hráč má dnes takovou hodnotu, jakou si klub dovolí zaplatit. Jeho cena závisí na tom, kdo jej kupuje, už to nespadá do kontextu přestupového trhu. Cenu hráče určuje jen finanční potenciál nakupujícho," myslí si Wenger.

"Pro klub nedává přestup žádný smysl," citovala agentura Retuers finančního experta Roba Wilsona z university v Sheffieldu. "Ať se na to podívám z jakéhokoliv úhlu, tak nikde nevidím žádnou možnost, aby klub zvýšil příjmy a pokryl tak alespoň část přestupní částky. Sportovní hledisko je samozřejmě něco jiného, ale z ekonomického pohledu se jim to nemůže vyplatit," dodal.

Dosavadní přestupové rekordy se v drtivé většině týkaly transferů hráčů do větších a úspěšnějších klubů, což však není Neymarův případ. Zatímco Barcelona pětkrát vyhrála Ligu mistrů a na domácí scéně získala 24 titulů, pařížský celek má šest ligových triumfů a v pohárech na úspěch stále čeká.

Podle profesora Simona Chadwicka z univerzity v Salfordu jde o chytré politické gesto majitelů klubu mimo jiné. Katar v současnosti čelí kritice dalších arabských států kvůli údajné podpoře terorismu. "Přestup, jakkoliv bude prospěšný pro klub, mohl být motivován i snahou o nenásilné politické sdělení. Zatímco Saúdská Arábie chce, aby svět o Kataru mluvil negativně, Dauhá se naopak díky Neymarovi stalo centrem největšího příběhu v nejsledovanějším sportu na světě," prohlásil.