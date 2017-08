PSG potvrdilo rekordní přestup! Za Neymara dá skoro 6 miliard

"Jsem nadmíru šťastný, že jsem v Paris St. Germain. Od chvíle, co jsem přišel do Evropy, to byl jeden z nejambicióznějších klubů. A největší výzvou, která mě motivovala k přestupu, je pomoct klubu vybojovat tituly, po nichž fanoušci touží," uvedl Neymar na webu pařížského celku. "Odehrál jsem v Evropě čtyři sezony a cítím se připravený na tuhle výzvu. Udělám všechno pro to, abych byl nápomocen novým spoluhráčům, otevřel klubu nové obzory a dělal radost milionům jeho fanoušků po celém světě," dodal.

Za Barcelonu hrál Neymar od léta 2013, kdy přišel ze Santosu za 88 milionů eur. V katalánském celku se vypracoval v jednoho z nejlepších fotbalistů světa a s Lionelem Messim a Luisem Suárezem vytvořil obávané ofenzivní trio. S Barcelonou získal osm trofejí včetně triumfu v Lize mistrů a dvou španělských titulů. Smlouvu měl až do roku 2021.