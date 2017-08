Neymar se loučil s Barcelonou. Velebil Messiho a odhalil, co chtěl jeho otec

Eiffelova věž se za zvuků samby zbarvila do barev brazilské vlajky. Je to jasné - je tady. Fotbalová superstar Neymar bude od nové sezony oblékat dres PSG poté, co za něj bohatý klub z francouzské metropole zaplatil Barceloně astronomickou částku blížící se šesti miliardám korun. Zatímco v Paříži se slavilo, fanoušci Barcelony museli sklopit hlavy a přijmout odchod jedné ze svých největších hvězd. Ta se s nimi rozloučila pomocí videa na Instagramu.