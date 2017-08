Mata reaguje na obří přestupy! Našel účel pro jedno procento z platu

Objem peněz, které se točí ve fotbale, pořád narůstá. Podle Maty jde utrácení do obřích rozměrů. „Jen v Anglii už kluby utratily za posily jednu miliardu liber. A to ještě máme před sebou skoro celý srpen,“ připomíná. „A teď se zamyslete, co by způsobila jen malá část z této sumy? A to je jen nezanedbatelný kousek toho, co produkuje fotbalový průmysl,“ řekl hráč, který vyrazil pomáhat dětem do jednoho z indických slumů, kde se natáčel slavný oscarový film Milionář z chatrče.

V United bere týdně 140 tisíc liber (4 miliony korun), na charitativní projekt tak z Matyho kapsy poputuje 1400 liber (40 tisíc korun). Teď chce, aby se přidali ostatní. „Budu se snažit, aby se také zapojili. Na hřišti bojujeme jako tým, mimo něj to tak často k vidění není.“

Třeba u Neymara by takový příspěvek byl ještě několikanásobně vyšší. V Paris St. Germain si má vydělat 865 tisíc eur týdně (23 milionů korun), za týden by tak podle Matova vzoru mohl odevzdat charitě 230 tisíc korun.

Mata je proslulý tím, že nad současným postavením fotbalistů je schopný kritický přemýšlet. Už loni se zamyslel nad tím, jaké příjmy mají současné fotbalové hvězdy. „Co se týká fotbalového světa, vydělávám normální peníze. Ale v porovnání s 99,9% lidmi ve Španělsku jsou to šílené částky,“ posteskl si.