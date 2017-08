Zmuchlaný obličej Fellainiho obletěl svět. Jde příkladem, chválil Mourinho

Fellaini se dostal na trávník v 56. minutě za stavu 0:2, když vystřídal Andera Herreru. Na hřišti byl chviličku, když schytal míčem tvrdý direkt do hlavy.

Belgický reprezentant se snažil o hlavičku, ale balon ho trefil do obličeje. Fotograf zvládl včas zachytit vtipný moment, kdy Fellainiho tvář vypadá naprosto zmuchlaně.

"Děkuji všem, kdo tuhle fotku zveřejnili a poslali mi jí," vzkázal fanouškům po utkání na Twitteru, kde se zajímavý snímek začal rychle šířit a sdíleli ho fanoušci z celého světa.

Fellaini měl v utkání smůlu. V závěru se ještě při hlavičkovém souboji srazil ve vápně s Ramosem, střet odnesl krvavým zraněním a dohrával s ovázanou hlavou.

Herrera reacting to Fellaini's injury. Absolutely love this guy to bits!! pic.twitter.com/VBoxAGjiRK

Vysoký hráč s výrazným účesem ale nešel střídat a i přes nepříjemný šrám vydržel na trávníku až do konce. "Tahle parta je fantastická, Marouane jde příkladem v tom, jaký týmový duch v šatně máme," ocenil záložníkovu bojovnost po utkání trenér United José Mourinho.

Manchester přitom nepůsobil suverénním dojmem, většinu času spíš bránil v "Mourinhovském" bloku před bránou a nechal hrát soupeře z Realu. Prohra 1:2 odpovídala vývoji utkání, Real si Superpohár podmanil zaslouženě.



"Sezona je tady, dneska jsme začali. Premier League startuje v neděli, jsme na tom lépe než v minulé sezoně, kdy jsme vyhráli Evropskou ligu," hodnotil pozitivně svůj tým José Mourinho.

Manchester vstupuje do nejvyšší anglické souteže v neděli zápasem s West Hamem United.

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38