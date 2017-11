Předběhli dobu! Poznejte akademii Salcburku, kde rostou hvězdy

Na kraji Mozartova města, na soutoku řek Saalach a Salzach, stojí hypermoderní stavba. Akademie Red Bull Salcburk svými technickými vymoženostmi i filozofií výchovy hráčů předběhla dobu - odsud budou vycházet hvězdy příštích let. Pojďte se podívat do kosmické laboratoře na výrobu skvělých fotbalistů.

Před mostem odbočíte na úzkou silničku vpravo. Po levé ruce bublá řeka Salzach. Po pravačce se linou stromy. Že by tu měla být jedna z nejmodernějších akademií pro fotbalové a hokejové talenty na světě? Ne, spíš čekáte srnky.

Jenže přijde ostrá pravotočivá zatáčka a spadne vám brada.

Sedm fotbalových hřišť, šest venku, jedno pod střechou. Dvě kryté hokejové haly. Dětský fun park s kladinkami a lanovými prolézačkami. Beachvolejbalové kurty. Třípatrová budova ve tvaru notně protáhlé jedničky s lékařsko-fyzioterapeutickým centrem, posilovnou, šatnami, regenerační linkou, obří tělocvičnou, internátem, hotelem, jídelnou.

Jednoduše - sportovní ráj za 60 milionů eur!

Evropskou jedničkou mezi sportovními akademiemi je momentálně výše popisovaný areál rakouského RB Salcburk. Mladí fotbalisté i hokejisté zde mají vše potřebné pro sportovní růst.

Jednou z hlav celého projektu je Ralf Rangnick, vizionář, jehož nejlépe charakterizuje výrok „výsledky se nedají plánovat, ale výkony ano“. Sportovní ředitel RB Lipsko, který je s akademií Salcburku rovněž spjatý, nastolil jasnou strategii: budoucnost je ve výchově mladých hráčů, které lze poté prodat se ziskem. Má to jednu podmínku – musí se produkovat co nejvyšší kvalita.

Vybral si tým spolupracovníků a dali dohromady jednotný systém výchovy od přípravky až po seniorské áčko. V erbu má rychlost, přímočarost, kreativitu. Nedílnou součástí je i pravidlo, že do A-týmu se nekupují posily starší třiadvaceti let.

Nákladný projekt, který se ale už teď zakladateli firmy Red Bull Dietrichovi Mateschitzovi vyplatí, odstartoval v Salcburku, ale postupně se na to nabalovaly filiálky po celém světě.

Vznikly RB New York, RB Brasil a především RB Lipsko. To se vyšplhalo s novou filozofií během sedmi let z páté německé ligy do bundesligy. V létě oslavilo stříbro a historický postup do Ligy mistrů.

Ale zpátky k areálu spadající pod RB Salcburk. Tenhle skvost je zhruba pro 400 hokejových a fotbalových nadějí. Od nejmenších šestiletých špuntů až po devatenáctileté teenagery. Žákovských celků napočítáme osm (od kategorie U7 až po U14). Ti v areálu jen trénují, domov mají ve svých rodinách. Navazují na to týmy akademiků (U15, U16, U17, U18, U19). Většina jejich členů už tu i bydlí.

Najdeme tu i českou stopu. V "hokejové sekci" jsou nejznámějšími vnuci Aloise Hadamczika, bývalého trenéra hokejové reprezentace, Marcel a Michal. Parťáka jim dělá Braidan Simmons-Fischer, syn někdejšího hokejisty Detroitu a českého národního mužstva.

Sportovní růst je provázaný i s kvalitním vzděláním, které absolventy připravuje na budoucí mimosportovní život a tvoří z mladíků ucelené osobnosti. Tréninkový proces je ve spojení se školou náročný a vydží jen ti, kteří na sobě opravdu hodlají pracovat. Systematická výchova mládeže už má své výsledky, někteří absolventi akademie působí i v německé bundeslize.