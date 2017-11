Slovenský talent Salcburku: Je to tu jak v hotelu. Herně jsem úplně jinde

O salcburské akademii se toho v posledních dnech napsalo hodně. V její fotbalové části působí i slovenský obránce Peter Pokorný, který se do Rakouska přesunul letos v srpnu. Prostředí si zatím jen pochvaluje. „Když jsem sem přišel poprvé, tak jsem hned věděl, že je to jiný svět,“ vzpomíná na začátky. Zatím jen trénuje, jelikož mu FIFA ještě neschválila přestup. Přímo v Salcburku natáčel se slovenským mladíkem rozhovor i štáb iSport TV.

Je mu 16 let, v akademii je jediným Slovákem. Na samotu si ale Pokorný nestěžuje, chodí do rakouské školy a snaží se působit komunikativně. „Jsou tu tři čeští hokejisté, s nimi si někdy pokecám. Vím, že minulý rok tu byl i jeden český fotbalista. Všichni tu ale umí anglicky,“ říká mladík.

Pokorný dříve působil v Trenčíně. Podmínky v Salcburku jsou od jeho bývalého působiště tak odlišné, že mu to až vytváří na tváři úsměv. „V Trenčíně je jedno hřiště s vedlejším. Když jsem přišel do Salcburku, vypadalo to jako hotel. Mám tu všechno, nic nepotřebuju,“ pochvaluje si zařízení akademie.

VIDEO | Mladý slovenský obránce o akademii RB Salcburk

V rozhovoru říká, že velkou roli hrál v jeho přesunu do Rakouska fakt, že Salcburk v minulém ročníku vyhrál mládežnickou Ligu mistrů. „Měl jsem i jiné nabídky, ale když jsem slyšel, že to vyhráli… Byl jsem tu týden na zkoušce a pak jsem se rozhodoval a přestoupil,“ odkrývá detaily.

Ve srovnání se Slovenskem je znát velký rozdíl. „První měsíc byl těžký. Tempo je úplně jiné, ale už se do toho dostávám a cítím se pohodlně,“ srovnává. I tak si působení v akademii zatím nemůže vynachválit. „Fyzicky jsem podle mě někde jinde, rychlostně a technicky podle mě též. Už chybí jen ty zápasy,“ dodává s přáním co nejdříve naskočit i do utkání.

