Lukeš nastoupí za Baník proti Spartě: Škoda, že nebude hrát Řepka

Bude to návrat po roce a půl. Tak dlouho už Martin Lukeš, bývalý kapitán Baníku, nehraje fotbal. V sobotu se vrátí na scénu. Oblékne dres Baníku a postaví se svým bývalým sparťanským soupeřům v halovém utkání legend, které se v Ostravě chystá. Ujišťuje, že se nejedná o žádný srandamač. A vyzývá fanoušky, aby k duelu přistoupili stejně. Se vší baníkovskou vervou. Spartu je prý třeba porazit v každém zápase. On sám si dokonce naordinoval tréninkovou přípravu.

V Baníku strávil s výjimkou jedné sezony celý svůj fotbalový život. Zůstane jeho symbolem. Před rokem a půl skončil angažmá ve Vratimově, kde hrál I. A třídu a ukryl se do soukromí. Fanoušci Baníku budou mít v sobotu vzácnou příležitost vidět Martina Lukeše znovu v akci. Navíc plně odhodlaného sparťanský tým legend porazit. Jen je mu líto, že nepřijede Tomáš Řepka.

Těšíte se?

„Moc. Jsem obrovsky poctěn, že se takového zápasu můžu zúčastnit. Je to skvělá myšlenka, že se tohle koná. Snad bude plno a věřím, že to lidi neberou jako nějakou exhibici. Bude to ostrý zápas, žádné srandičky! Ať to lidi berou tak, že nám půjdou fandit proti Spartě a ne že se tam půjdou zasmát! To až pak. Až vyhrajeme.“

Jak vůbec na zápasy Baníku se Spartou vzpomínáte?

„Byly to nejlepší zápasy, na které se člověk nejvíc těšil. Vždycky šlo o hodně, ať už byl Baník nahoře se Spartou, nebo někde níž. A nejinak tomu bude teď v sobotu.“

Který ze sparťanů se vám vybaví jako nejnepříjemnější protivník?

„Nevím, jestli je nepříjemný to správné slovo, protože tenhle mě opravdu štval (použil expresivnější výraz). Hašek. Jak se jmenoval křestním? Martin, jo. To bylo vážně na kopanec, když to tak řeknu.“

Čím vás iritoval?

„Byl hrozně dotěrný a furt běhal. Furt! Člověku nedal dýchat a ještě u toho mluvil a provokoval. Jinak ti sparťani nikdy neměli důvod vyvolávat nějaké situace, které by vás rozhodily. Oni vždycky znali svoji sílu, byli si jí vědomi, a to jim stačilo. Ale tady tenhleten jo, to byla taková výjimka. Úplně jsem si ho teď vybavil, když jste se mě na to zeptal.“

A co Tomáš Řepka?

„S ním jsem měl na hřišti vždycky výborný vztah. Lidi vždycky říkali, co v té televizi dělá, jak se chová k rozhodčímu, jak k protihráčům a tak. Ke mně se vždycky choval s velkým respektem, stejně tak já k němu. Nikdy jsem s ním neměl žádný problém. Já vím, že měl spoustu těch… excesů. On tomu říkal jinak…“

Blikance.

„Ano. Ale já s ním nikdy problém neměl. Pro mě to byl soupeř, proti kterému má člověk čest hrát. Takhle jsem to bral já. Já vím, že když si teď vzpomenete na to, jak třeba řval na kameramana v televizi, tak po tom, co teď říkám, možná vypadám jako blbec, ale já s ním vážně nikdy problém neměl. Proč vlastně do Ostravy nepřijede? To je škoda, ne?“

Sestavu si Sparta řešila sama…

„To je škoda, já bych to ocenil, kdyby proti nám zase nastoupil.“

Vy jste se s ním v Baníku ještě krátce potkal, než odešel do Sparty. On se pak prezentoval jako kovaný sparťan, uznával jste tento jeho proklamovaný sparťanský klubismus?

„Ne. Neuznával jsem, že frajer řekne, že je odkojený sparťan. A že má sparťanské srdíčko. To nikdy. Když ho vychová Baník, tak tohle říct nemůže. To je pitomost. Není to tak, že bych do něj chtěl nějak šít, to prostě nejsem schopen nějak pobrat. Mám k němu ale respekt jako k soupeři. Kvůli tomu, jak jsme se k sobě chovali. I mimo hřiště, i když tam jsme se moc nepotkávali.“

V Baníku jste se s ním potkal snad jen půl roku. Máte na něj nějakou vzpomínku?

„Vybavuju si ho v tělocvičně na Bazalech, jak měl ještě ty svoje dlouhé vlasy a kopal si s míčem o zeď. V takových těch bělorůžových teniskách, které jsme na Bazalech fasovali. Tohle se mi vybaví, když zavzpomínám.“

Těším se na Jirku Novotného

Sestavu Sparty, která se v sobotu v Ostravě představí, znáte. Na koho se nejvíce těšíte?

„No, já jsem hlavně koukal, že Sparta bude hodně silná. To mě trochu překvapilo. Ještě se na to budu muset nějak připravit. Víte, na koho se těším? Na Jirku Novotného.“

Proč právě na něj?

„Zažil jsem ho v reprezentaci a vždycky to byl takový kamarádský a milý kluk. Takového chlapa člověk rád potkává.“

K fotbalu se vracíte, byť jednorázově, po roce a půl. Zdálo se, že jste definitivně ztratil chuť ho hrát…

„Už jsem říkal, že fotbal nikdy nebudu hrát. Ale tahle pozvánka mě potěšila. Zkusím to ještě nějak udělat, aby to na hřišti nějak vypadalo. Je to složité, protože mám utržený meniskus, ale ty dny do zápasu se snažím nějak využít, abych se připravil. Běhat moc nemůžu, ale aspoň na rotopedu ten organismus musím nějak zatížit, aby nehrozil infarkt.“

Zraněné koleno je důvodem, proč jste s aktivním fotbalem na veškerých úrovních skončil?

„Taky. A celkově jsem začal postrádat smysl toho, proč bych měl ještě někde hrát. Já ho ztratil vlastně ve chvíli, kdy mě Šafarčík vyhodil z Baníku. Ale ještě to nějakou chvíli ve mně dobíhalo, takže jsem si to prodloužil o působení v Háji ve Slezsku a ve Vratimově. Pak jsem se sám sebe zeptal, proč to vlastně dělám. A nenašel jsem odpověď.“

Čím se vlastně živíte?

„Já jsem na takové v uvozovkách mateřské dovolené. A teď to vypadá, že bych mohl začít pracovat v jedné fotbalové školičce, která se v Ostravě otevírá.“

Předpokládám, že Baník sledujete…

„Ani moc ne, abych řekl pravdu. Občas to člověk zaslechne, protože o Baníku v Ostravě mluví spousta lidí. Vím, že jsou druzí, ale moc tam nechodím. Byl jsem se podívat na zápas s Opavou. Užil jsem si tu atmosféru v kotli, to byla paráda. A fandím třeba Tomáši Mičolovi, protože vím, že má velké srdce. I když je původem z Opavy, ale fakt mu strašně moc fandím. A stejně tak Petru Vaškovi. To je taky chlap, jak má být. Ty ostatní kluky moc neznám. Říkalo se, že se bude stavět na odchovancích, ale moc jich tam není. Proto mě neláká tam chodit.“