Při exhibici v Ostravě se tleskalo i sparťanům! Remízu nikdo nechtěl

Mělo to grády. Plná hala, natěšení fanoušci, přítomné hráčské persony první velikostí a hlavně oboustranná touha zvítězit. A nadto šestnáct gólů. Takové menu se podávalo včera v hale v Ostravě-Porubě, kde si to mezi sebou rozdaly legendy Baníku a Sparty. Zápas skončil 8:8, ale pozor! Tuhle remízu si nepřál nikdo! Oba týmy viditelně prahly po vítězství. Dvě minuty před koncem zachránila Sparta remízu.

Sezona bez zápasu Baníku se Spartou? Neexistuje. Dva nesmiřitelní rivalové se musí potkat, i když je ostravský klub toho času ve druhé lize. Takové bylo motto včerejšího zápasu, který do porubské haly přilákal tři a půl tisíce diváků. O moc víc už by se jich do haly nevešlo. Po většinu zápasu vedly sparťanské legendy, nakonec měl blíž k vítězství Baník. Plichtu 8:8 zařídil posledním gólem utkání Michal Horňák.

Bude to jen předvánoční exhibiční selanka s domluvenou plichtou nakonec, nebo se pánové do sebe pořádně pustí? Tak zněla otázka. A když Sparta ve druhé minutě vedla 2:0, ostravské hvězdy minulosti po sobě rozpačitě hleděly, protože to vypadalo na debakl, který by početný baníkovský kotel nerozdýchal. „Pánové, pojďme, hrajem!“ zahulákal na své spoluhráče Milan Baroš. Převzal v ostravském týmu roli hecíře, ačkoliv to byl vždy Radoslav Látal, kdo k smrti nenáviděl porážky, ať se jednalo o jakýkoliv mač.

Baroš, jenž při úvodní představovací šou sklidil největší ovace, nejenže zavelel, ale sám také zařídil dvěma góly vyrovnání. To ostravskou halu rozparádilo. Krátce poté, kdy Horst Siegl zvýšil na 6:4 pro Spartu, přerušil sudí Lubomír Puček zápas. Jaromír Bosák, moderátor večera, vysvětlil přítomným, proč.

Devětadvacátého prosince uplynu rok od smrti Pavla Srnička. Proto se v devětadvacáté minutě celá hala včetně všech aktérů zápasu otočila směrem k velké obrazovce, na jejíž ploše se objevila rozesmátá tvář někdejšího ostravského gólmana. A dlouhatánským potleskem vzdala někdejšímu reprezentantovi hold. „Běžel mi mráz po zádech. Člověk tomu pořád nechce uvěřit,“ poznamenal po utkání Václav Svěrkoš.

Ve druhé půli se zápas přiostřil. Hráči na obou stranách jakoby zapomněli, že se jedná o exhibici, což podívané přidalo. René Bolf nešetřil skluzy, když při jednom z nich zasáhl míč při skluzu rukou a sudí Puček s Matějkem prohřešek přehlídli, pustili se Novotný a spol. do rozhodčích z plných plic. „No jo, začalo se jiskřit. Ale mezi Baníkem a Spartou to nikdy nebylo jinak,“ poznamenal Svěrkoš, jenž kvitoval, že ostravské publikum nakonec ocenilo potleskem i sparťanské legendy.

Baník–Sparta 8:8

Góly: Baroš 2, Jankulovski 2, Samec 2, Bolf, Lička – Lokvenc 2, Grygera 2, Novotný, Horňák, Siegl, Jankulovski vlastní. Rozhodčí: Puček, Matějek. 3500 diváků. Poločas: 5:6.

BANÍK: Laštůvka – Baroš, Jankulovski, Svěrkoš, Lukeš, Bolf, Látal, Mario Lička, Samec. Trenér: Verner Lička.

SPARTA: Zítka (Bačkovský) – Novotný, Jarošík, Ujfaluši, Siegl, Lokvenc, Horňák, Grygera. Trenér: Jozef Chovanec.