TOP 10 stadionů hrůzy: Turecké peklo, drsné Polsko i kotel BVB

Argentina, Buenos Aires a virvál, jako když duní techno v rozpálené troubě. Akustice náramně prospívají čtyři extrémně strmé tribuny, s tou hlavní ve stylu panelákové stěny s balkony. Ještě než začne zápas, a nemusí to být jen městské krvelačné derby s River Plate, pološílení fanoušci se drápou na ploty a visí na sítích za brankami jako pavouci. Děla u trávníku vystřelují desetitisíce papírků, následuje odpal žlutomodrých dýmovnic, z vrchu tribun se snášejí dlouhatánské role konfet, ve tmě blikají tisíce světýlek a prskavek. To všechno za vytrvalého ohlušujícího zpěvu, provázeného sladěnými pohyby rukou, a z lóže kyne pan Maradona. Jedinečné!

Boha ještě nikdo neviděl, ale za Satanem můžete vyrazit do Turecka. Ne tedy za současným prezidentem, ale do Istanbulu, na největší stadion nejúspěšnějšího klubu v zemi. Vítejte v pekle! řvou na protivníky divocí příznivci a v žlutočervených kulisách zapalují pochodně, hrozivě buší do bubnů a neúnavně poskakují. S rámusem hodnoty 131,76 decibelu se prosadili i do Guinnessovy knihy rekordů. „Nikdy jsem nezažil nic takového jako na Galatasarayi,“ ocenil i jeden z nejslavnějších ďáblů Ryan Giggs.

STADION MAKSIMIR

Stadion Maksimir • Foto Profimedia.cz

Tým: Dinamo Záhřeb

Kapacita: 35 123

Derby s Hajdukem Split? „Hrozný blázinec. Měl jsem po celých devadesát minut po těle husí kůži,“ vzpomíná Miroslav Slepička, bývalý útočník Dinama. Co si pod tím představit? „Když jsme jeli do Splitu, doprovázeli nás přes celý Záhřeb motorkáři s loučemi, lidi na ulicích tleskali. A když se prohraje, tak to stojí taky za to. Když jsem šel z derby pěšky domů, fanoušci zapalovali popelnice, rvali se, auta zastavovala, vzduchem létaly kameny, do toho policajti. Bylo to dost nepříjemný.“