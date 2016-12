Tvrdík: Já a předseda FAČR? Nechci, Pelta je neporazitelný

Na hřišti Slavia evidentně sílí, vždyť po podzimu to dotáhla až na druhé místo a vyhlásila boj o titul. Otázkou je, nakolik bude návrat mezi fotbalové mocné provázet nejen nástup mužů v dresech, ale i v oblecích – ve vedení ligy či celé asociace. „Slavia logicky musí při plánování své budoucnosti brát ohled na prosazení svých zájmů v národním prostředí,“ říká předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Právě jeho jméno se začalo poslední dobou objevovat ve spekulacích, že by mohl vpadnout mezi šéfy českého fotbalu. Příští rok se koná valná hromada asociace a podle některých zpráv by se Tvrdík, jenž zastupuje čínského majitele Slavie společnost CEFC, mohl dokonce ucházet o křeslo samotného předsedy. „Mohu určitě vyloučit, že bych se angažoval na půdě fotbalové asociace nebo ve vedení ligy,“ odmítá Tvrdík rázně všechny úvahy o jakémkoli svém zapojení.

Jako důvod uvádí především vlastní vytížení. „Každý druhý týden jsem v Číně a mám spoustu dalších povinností. Takové funkce bych nemohl zodpovědně vykonávat. Ani o tom neuvažuji,“ dodal.

Podle Tvrdíka nyní stačí, že Tomáš Bůzek, viceprezident „evropského“ CEFC a člen představenstva Slavie, vede kontrolní výbor Ligové fotbalové asociace. „Tato pozice mu umožňuje reprezentovat zájmy klubu,“ říká Tvrdík. „Do fotbalu jsme vstupovali jako fanoušci, rozhodně ne jako fotbaloví profesionálové. Tomáš Bůzek se vrcholový fotbal učí, baví ho to, věnuje mu velkou část času. Myslím, že i vyšší, než si může jako viceprezident CEFC dovolit.“

Právě Bůzek je nicméně mužem, jenž by byl případně určen pro další funkcionářský postup. Slavia může usilovat například o místo ve výkonném výboru FAČR. „Nemohu vyloučit, že bude kandidovat do vyšší pozice, ale sám nevím, jestli je správný čas příští rok nebo v dalším funkčním období. Ještě nepadlo žádné definitivní rozhodnutí. Musela by na tom být shoda více klubů a taková jednání zatím nevedeme,“ ujišťuje Tvrdík.

Sponzoring jako určité gesto vlivu

Důležitým, byť nepřímým nástrojem, jak ovlivnit zásadní rozhodnutí, respektive zajistit si patřičně silné slovo, je zatím hlavně sponzoring české reprezentace. To znamená sumu cca 20 milionů ročně. „Přispíváme nemalou částkou. I tohle chápeme jako určité gesto vlivu,“ glosuje Tvrdík. Právě vypovězením sponzorské smlouvy pohrozila Slavia v době, kdy zkrachovalo jednání s trenérem Lubošem Kozlem: lidi z FAČR podezírala z úniku informací a úmyslného poškození.



Vztahy s Peltou jsou proměnlivé, u ledu mj. skončily plány na spolupráci při rozšíření kapacity stadionu v Edenu. Pokud jde o ovšem o znovuzvolení předsedou, Slavia se netváří, že by byla proti. „V otázkách rozvoje českého fotbalu máme v zásadě shodu. Ke každému, k panu Peltovi, ke mně, lze mít řadu výhrad, ale úplně nevidím kandidáta, který by ho mohl porazit. Jestli bude kandidovat, předpokládám, že získá podporu všech,“ uzavírá Tvrdík.