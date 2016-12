Další čínský megapřestup! Tévez se stal nejlépe placeným hráčem světa

Argentinec Carlos Tévez přestoupil z mateřského klubu Boca Juniors do týmu Šanghaj Šen-chua a stal se tak dalším mezinárodně slavným fotbalistou, jenž posílil rozvíjející se čínskou ligu. Podle médií by si měl dvaatřicetiletý útočník během dvouletého kontraktu v novém působišti vydělat 721 tisíc eur (19,5 milionu korun) týdně, což by z něj dělalo nejlépe placeného hráče světa.