Konzultace se Spartou proběhly, přiznal Kotal. U týmu je prý až moc lidí

Byl reálný váš příchod do Sparty, o kterém se mluvilo?

„K tomu se nebudu vyjadřovat, to jsou spekulace. Musíte se zeptat na Spartě, jak to mysleli. Nějaké konzultace proběhly, ale spíš v úrovni co a jak. Neřeším to, mám smlouvu u národního týmu do sedmnácti let a tam chci vydržet.“

V případě nabídky z Letné byste práci u reprezentace pustil?

„Bylo by to složité. Ale hlavně by muselo dojít k dohodě mezi Spartou a asociací, já tu situaci vůbec neřeším.“

Oslovila vás Sparta oficiálně?

„Mám tam spousty známých, Dušan Svoboda (místopředseda představenstva), Jaroslav Hřebík (ředitel úseku mládeže) a tak dále. Nějaké konzultace proběhly, ale konkrétního nebylo prakticky nic.“

Co říkáte na aktuální model řízení týmu?

„To je věc Sparty, jak si s tím poradila. Myslím, že je tam až moc lidí, ale to je jejich rozhodnutí udělané podle toho, jaké mají plány. Ukáže se na jaře, jestli je to dobrý, nebo špatný model.“

Líbí se vám práce mladého trenéra Davida Holoubka, který dostal na podzim příležitost?

„Určitě odvedl dobrou práci. Neslo to výsledky, hlavně v Evropské lize, což je pro Spartu důležité, aby se prosadila v Evropě. Uvidíme, jak to bude fungovat na jaře v lize. Tam má ztrátu na Plzeň i Slavii. Bude to ještě velmi zajímavé.“

On je takový učeň vašeho kamaráda Jaroslava Hřebíka. Je to trenér podle vašeho gusta?

„Výsledky má, je mladý. Jednou jsem přednášel na studiu trenérů profilicence, bavili jsme se tam spolu. Má předpoklady, určitě by netrénoval ve Spartě u Jardy Hřebíka, kdyby nebyl kvalitní. Jarda je hodně náročný.“

Mladí u nás mají velké nedostatky

Kde má současná Sparta největší problém?

„Jsou to výsledky v domácí lize. Na evropské scéně hráli trošku jinou taktikou, víc z obrany a víc jim to svědčilo. Soupeři v lize proti nim mnohem víc a důsledněji brání, musí hrát jiným způsobem hry. To se jim nedařilo tak, aby byli spokojení.“

Říkáte, že ve Spartě je moc lidí, to platí i pro vedení?

„To v žádném případě nechci hodnotit, tam určitě každý ví, co má dělat. U týmu jsem sám zvědavý, jak to bude fungovat. Není jednoduché rozdělit kompetence, navíc k mužstvu přišel ještě Tomáš Požár.“

Bylo ve Spartě důležité víc propojit mládežnický úsek s áčkem?

„Nechci hodnotit personální politiku Sparty, to je jejich věc. Je velmi složité dávat mladé hráče z dorostu do áčka, aby se hned prosadili. To všichni nezvládnou, důležitý je nějaký mezičlánek. Třeba takový Sýkora. Když jsem si ho bral do Brna, nikdo o něm nevěděl. Za rok se vypracoval tak, že šel do Liberce, po druhém roce v lize o něj mají zájem nějaké tři kluby, mohl by jít i do zahraničí. U každého hráče je rozdílné, jestli se dokáže uplatnit mezi dospělými, nebo ne.“

Proč se mladým v Česku nedaří naskočit do dospělého fotbalu tak snadno, jako v jiných zemích?

„To je složitá otázka. Mladí hráči mají velké nedostatky, teď u reprezentace to vidím. V práci u mládeže jsou velké rezervy. Druhá věc je, že když srovnáte hráče ve věkové kategorii sedmnáctek z Francie nebo Švýcarskem s naší reprezentací, hráči u nás ještě nejsou tak vyspělí. Za Francii hrálo pět, šest hráčů tmavé pleti, ti jsou v tom věku mnohem vyspělejší. Je to i o fyzické vyspělosti, nejen o fotbalovosti. Když prohráváte souboje, těžko můžete určovat hru. Vždycky jsme se prosazovali chytrostí a fotbalovostí, teď se to strašně vyrovnává, mládežnické akademie pracují výborně ve všech státech v Evropě na velmi vysoké úrovni.“

