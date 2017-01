Ruský střelec Bohemky už pálí. Mráz? Normální počasí, smál se Kabajev

Ruský útočník Jevgenij Kabajev přišel do Bohemians Praha na týdenní zkoušku z estonského klubu Sillamäe Kalev s pověstí vynikajícího střelce a hned v prvním utkání jí dostál. V zahajovacím utkání zimního turnaje Tipsport liga se trefil do sítě Hradce Králové.

První zápas, první gól. Předpokládám, že jste spokojen?

„Ovšem, velmi. První zápas, kde jsem se teprve poznával s novými spoluhráči, je vždycky složitý. Dal jsem gól, tak jsem spokojen.“

Jaká byla souhra s novými spoluhráči?

„To bylo všechno v pořádku, jsou to šikovní hráči. Přijali mě velmi dobře, tak si myslím, že by to mohlo fungovat.“

Co vám řekl k výkonu trenér Miroslav Koubek?

„Pochválil mě, že jsem odvedl dobrou práci. To stačí.“

Na ruské poměry byl velice mírný mráz – pouze minus devět stupňů. Užíval jste si to?

(smích) „Bylo to pro mě skutečně normální, takovému počasí jsem si za svou kariéru přivykl.“

Na hrotu útoku byste měl nahradit Jana Holendu. Znáte tohoto hráče?

„Ano, vím o něm, hrával v několika ruských prvoligových klubech. To dokládá jeho kvality. Nepřemýšlím ale o tom, jestli ho mám nahradit. Je normální, že hráči odcházejí a přicházejí, takový je fotbalový život. Tak tomu bylo a bude. Střední útočník je ovšem moje pozice."