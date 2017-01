Hvězda vedle hvězdy. Maradona si zahrál fotbal s šéfem FIFA Infantinem

Maradona, Puyol, Abidal. Prostě hvězda vedle hvězdy. Vyhlášení výsledků ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu světa předcházela lahůdka – exhibiční turnaj FIFA Legends v podání fotbalových es nedávné minulosti. Kdyby se takové mače konaly na některém z velkých evropských stadionů, vězte, že by bylo nabito a fandové by vrněli blahem, že vidí velikány v akci. Jak to umí s míčem, ukázal i prezident FIFA Gianni Infantino.