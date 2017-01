Další triumf pro Ronalda. FIFA ho vyhlásila nejlepším hráčem světa

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se podle očekávání stal nejlepším fotbalistou za rok 2016 v anketě FIFA. Jednatřicetiletý hráč Realu Madrid vyhrál hlasování kapitánů a trenérů národních týmů, novinářů a fanoušků před obhájcem trofeje Lionelem Messim z Barcelony a Antoinem Griezmannem z Atlética Madrid. Ronaldo ovládl anketu FIFA počtvrté v kariéře a navázal na triumfy z let 2008, 2013 a 2014. Výsledky byly vyhlášeny dnes v Curychu.

Mezinárodní fotbalová federace v posledních šesti letech vyhlašovala anketu spolu s časopisem France Football jako Zlatý míč FIFA, na podzim ale spolupráce skončila a oba pořadatelé opět udělují vlastní trofej.

Ronaldo získal v prosinci Zlatý míč a svoji nynější nadvládu potvrdil i dnešním vítězstvím v anketě FIFA. Hvězdný kanonýr prožil podle vlastních slov nejlepší rok kariéry. Portugalsko jako kapitán dovedl k premiérovému zlatu na evropském šampionátu, s Realem Madrid zase vyhrál Ligu mistrů i klubové mistrovství světa.

"Na rok 2016 nikdy nezapomenu," uvedl Ronaldo při přebírání nové trofeje The Best a dodal, že ho mrzí, že někteří lidé z Barcelony na vyhlášení nedorazili. Myslel hlavně o dva roky mladšího loňského vítěze Messiho, který se omluvil kvůli středečnímu zápasu domácího poháru.

Nejlepším trenérem roku se stal Claudio Ranieri, který senzačně dovedl Leicester City k titulu v anglické Premier League. Pětašedesátiletý Ital získal víc hlasů než kouč portugalských mistrů Evropy Fernando Santos i Zinédine Zidane, jenž dovedl Real Madrid k vítězství v Lize mistrů.

Do jedenáctky roku se dostalo hned pět hráčů Realu Madrid. Z týmu vítěze Ligy mistrů figurují v ideální sestavě obránci Sergio Ramos a Marcelo, záložníci Luka Modrič s Tonim Kroosem a jasný favorit v hlavní kategorii o nejlepšího hráče loňského roku Cristiano Ronaldo.

Čtyřnásobné zastoupení má v jedenáctce Barcelona, kterou reprezentují Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta a Gerard Piqué. Úvodní půlrok odehrál vloni za katalánský klub i Dani Alves, který poté zamířil do Juventusu Turín. Sestavu doplňuje brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer.

Cenu fanoušků získali příznivci Liverpoolu a Dortmundu, kteří v Evropské lize společně zpívali klubovou hymnu Reds při vzpomínce na tragédii na stadionu Hillsborough v roce 1989, kde zemřelo 96 lidí.

Ocenění fair play si vysloužilo Atlético Nacional. Kolumbijský tým navrhl, aby vítězství v Jihoamerickém poháru připadlo brazilskému mužstvu Chapecoense, jehož většina hráčů i členů realizačního týmu cestou na finále proti Atléticu zahynula při letecké nehodě.

Předávání ceny FIFA jsme sledovali ONLINE

19:50 Liga mistrů, EURO, Zlatý míč... a teď i cena The Best. Nejlepším fotbalistou světa podle FIFA se stal Cristiano Ronaldo, který za sebou nechal největší konkurenty Lionela Messiho a Antoina Griezmanna. "Rok 2016 byl nejlepší v mé kariéře. Měl jsem pochybnosti, ale trofeje nakonec hovoří samy za sebe," okomentoval výhru sám Ronaldo.

19:45 Carli Lloydová ze Spojených států amerických se stala nejlepší fotbalistkou. Ta předčila Brazilku Martu a německou hráčku Melanii Behringerovou.

19:40 Cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól si odnesl Mohd Faiz Subri. Fotbalista z Malajsie si toto ocenění zasloužil přímým kopem popírajícím fyzikální zákony.

19:35 FIFA ocenila i brazilského futsalistu Falcaa, a to za jeho vyjímečnou kariéru.

19:25 Výhru Realu Madrid v Lize mistrů i triumf Portugalska na evropském šampionátu předčila pohádka z Leicesteru. Právě jeden z jejich strůjců, Claudio Ranieri, se stal trenérem roku.

19:20 Cenu fair play získal klub Atletico Nacional. Kolumbijský celek navrhl, aby výhra v Jihoamerickém poháru připadla jejich plánovaným soupeřům z týmu Chapecoense, kteří se stali oběťmi leteckého neštěstí.

19:15 "Vyhráli jsme Ligu mistrů s Realem Madrid, EURO s Portugalskem, rok 2016 nemohl být lepší," myslí si Cristiano Ronaldo. Bude právě on prvním držitelem ceny známé jako The Best?

Cristiano Ronaldo vyvedl na slavnostní ceremoniál jako tradičně svého syna a poprvé i svoji přítelkyni Georginu Rodriguezovou • Foto Reuters

19:05 Frank Rijkaard vyhlásil trenérkou roku Silvii Neidovou. Ta si stejnou cenu odnesla v letech 2010 a 2013.

19:00 Nejlepší trenérkou roku se může stát Jill Ellisová z USA, Silvia Neidová z Německa nebo Švédka Pia Sundhageová. Všechny trénují či trénovaly ženské národní týmy svých zemí.

18:50 FIFA nezapomíná ani na fanoušky. Cenu pro ty nejlepší předala příznivcům Dortmundu a Liverpoolu Jelena Isinbajevová a bývalý kapitán reprezentace JAR Lucas Radebe.

18:45 Nejlepší jedenáctka roku 2016 podle FIFPro: Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrič, Toni Kroos, Andrés Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo.

18:40 Jako první se bude vyhlašovat nejlepší jedenáctka roku 2016 podle FIFPro. Fanoušci zatím mohou volit nejhezčí gól roku na www.fifa.com/puskas.

18:25 Galavečerem provede hollywoodská herečka Eva Longoria, známá především ze seriálu Zoufalé manželky.

Moderátorkou celého galavečera je Eva Longoria, známá ze seriálu Zoufalé manželky • Foto Reuters

18:20 Jedním z konkurentů Cristiana Ronalda v souboji o titul nejlepšího hráče bude i Antoine Griezmann.

18:00 Galavečer by měly opanovat hvězdy Realu Madrid. Nejžhavějším favoritem na hlavní cenu je Cristiano Ronaldo, o cenu trenéra roku zase zabojuje Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane je horkým kandidátem na zisk ceny pro nejlepšího trenéra • Foto Reuters

17:30 Do dějiště ceremoniálu dorazily hvězdy fotbalového nebe. Nechybí Ronaldo, Marco van Basten nebo bývalý kapitán Barcelony Carles Puyol. Naopak ze současných hráčů Barcelony chybí všichni, klub se připravuje na pohárové utkání s Bilbaem.

Současné hvězdy Barcelony na ceremonii chybí, její bývalý kapitán Carles Puyol si ale curyšský galavečer ujít nenechal • Foto Reuters

16:00 Maradona, Puyol, Abidal. Prostě hvězda vedle hvězdy. Vyhlášení výsledků ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu světa předcházela lahůdka – exhibiční turnaj FIFA Legends v podání fotbalových es nedávné minulosti. Kdyby se takové mače konaly na některém z velkých evropských stadionů, vězte, že by bylo nabito a fandové by vrněli blahem, že vidí velikány v akci. Jak to umí s míčem, ukázal i prezident FIFA Gianni Infantino. Více čtěte ZDE>>>