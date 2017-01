Schváleno! MS ve fotbale bude od roku 2026 hrát 48 týmů, Pelta změnu vítá

Fotbalová revoluce je tu! Mistrovství světa bude od roku 2026 hrát 48 týmů místo současných 32. Mezinárodní federace FIFA návrh svého prezidenta Gianniho Infantina jednomyslně schválila na zasedání výkonného výboru v Curychu. Turnaj bude rozdělen do 16 skupin po třech účastnících, celkem se odehraje 80 zápasů.

Rozšíření světového šampionátu patřilo k hlavním cílům Infantina od jeho únorového zvolení. Mluvilo se také o zvýšení účastníků pouze na 40. Současný formát s 32 mužstvy platil od MS ve Francii 1998 a hrát se podle něj bude i příští rok v Rusku a v Kataru v roce 2022.

Rozšíření MS podporovala například Fotbalová asociace ČR nebo i významné osobnosti jako José Mourinho či Diego Maradona. Proti byly některé svazy zejména z Evropy v čele s Německem, podle nichž utrpí kvalita turnaje.

"Jsme země, která na mistrovství světa těžko postupuje, takže rozšířený formát se nám samozřejmě líbí," řekl předseda FAČR Miroslav Pelta.

Zvýšení účastníků sice podle analýzy FIFA přinese menší fotbalovou kvalitu, ovšem nabídne jiné výhody. Kromě rozšíření do dalších zemí také více peněz od sponzorů i z televizních práv. Rovněž by se časy výkopů mohly lépe přizpůsobit hlavním mediálním trhům. Zisk by podle analýzy mohl vzrůst až o 20 procent na 6,5 miliardy dolarů (asi 168 miliard korun). O pořadateli MS 2026 má FIFA rozhodnout až za tři roky.

Na prvním mistrovství světa v roce 1930 se v Uruguayi přestavilo pouze 13 mužstev, ve Švýcarsku v roce 1954 už o trofej bojovalo 16 týmů. V roce 1982 se závěrečného turnaje ve Španělsku poprvé zúčastnilo 24 zemí a dalších osm národních výběrů přibylo od šampionátu v roce 1998.