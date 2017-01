Nejcennější hráč v Evropě? Neymar předčil Messiho, Ronaldo až sedmý

Žebříček nejcennějších fotbalistů sestavují pravidelně vědci z Mezinárodního centra pro sportovní studie (CIES). Při stanovení hodnoty fotbalistů využívají algoritmus, který zohledňuje hráčovy výkony (góly, odehrané minuty), jeho charakteristiku (věk, kontrakt) a počítá i s údaji o klubech.

Tým z CIES utvořil žebříček stovky nejcennějších fotbalistů z pěti nejlepších evropských lig. Největší zastoupení v něm má se 42 hráči anglická Premier League, jejímž nejhodnotnějším hráčem je Paul Pogba z Manchesteru United. Francouzský záložník je s hodnotou 155,3 milionu eur na celkovém třetím místě za jihoamerickým duem z Barcelony.

Až sedmé místo patří v žebříčku úřadujícímu držiteli Zlatého míče a vítězovi ankety FIFA o nejlepšího hráče světa Cristianu Ronaldovi z Realu Madrid. Nejhodnotnějším brankářem je podle CIES Slovinec Jan Oblak z Atlética Madrid (59,8 milionu eur/celkově 43.) a obráncem španělský spoluhráč Petra Čecha z Arsenalu Héctor Bellerín (70,3 milionu eur/celkově 28.).

The CIES Football Observatory rank the most valuable players in Europe's top 5 leagues.



1. Neymar 🇧🇷

2. Lionel Messi 🇦🇷

3. Paul Pogba 🇫🇷 pic.twitter.com/gF4WSdL649