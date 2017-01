Další novinka na MS? Van Basten navrhuje nájezdy místo penalt

Na rozšířeném mistrovství světa ve fotbale 2026 se 48 týmy by se v případě remíz mohly zápasy rozhodovat v samostatných nájezdech jako v hokeji. Uvedl to technický ředitel mezinárodní federace FIFA Marco van Basten, jenž má reformy pravidel na starosti a předložil i další revoluční návrhy.

"Přemýšlíme o různých variantách, které budeme v příštích letech zkoušet a testovat. Musíme fotbal sledovat a stále se ho pokoušet vylepšit, aby byl dynamičtější a zajímavější," řekl Van Basten v rozhovoru pro německý Sport-Bild.

Nájezdy při nerozhodných výsledcích už v základní skupině by měly být pomocným kritériem v případě bodové rovnosti. Vzhledem k tomu, že na rozšířeném mistrovství světa se bude hrát ve tříčlenných skupinách, bude shodný počet bodů a skóre mezi týmy ještě pravděpodobnější než dosud.

720p 480p 360p 240p <p>Mezinárodní fotbalová federace FIFA nachystala novinku, světový šampionát se v roce 2026 rozroste na 48 týmů. Mnoho expertů tento krok kritizuje a poukazuje na to, že fotbalový svátek ztratí punc výjimečnosti, kde se setkávají jen ta nejkvalitnější mužstva. Najdou se ale i opačné hlasy, které tento krok chválí. Jaké argumenty má fotbalový expert a redaktor iSport TV Michal Petrák?</p> REKLAMA VIDEOBLOG: Proč je rozšíření fotbalového MS dobrý nápad • VIDEO iSport TV

"Pokud bude hrát jeden tým například 0:0 a v druhém utkání 1:0, je velké riziko, že na konci budou mít všechna tři mužstva stejně bodů a stejné skóre," uvedl Van Basten. "Když ale budou po 90 minutách nájezdy a jeden tým se trefí pětkrát, druhý čtyřikrát a třetí jen dvakrát, bude mnohem jednodušší určit pořadí ve skupině," řekl bývalý vynikající nizozemský útočník a později trenér.

Van Basten už má poměrně přesnou představu, jak by měly nájezdy probíhat. "Každý tým bude mít pět pokusů. Rozhodčí zapíská a hráč se rozběhne z 25 metrů na brankáře. Během osmi sekund musí akci zakončit. Brankář nebude smět opustit pokutové území, a když udělá zákrok, nájezd končí," popsal mistr Evropy z roku 1988.

Místo žlutých karet vyloučení na určitý čas?

Nájezdy podle něj budou atraktivnější pro diváky a zajímavější pro fotbalisty. "Při normální penaltě je za sekundu po všem. U nájezdů ale má hráč víc možností. Může kličkovat, střílet, čekat, jak brankář zareaguje - blíží se to tradiční herní situaci," řekl Van Basten, jenž se stal technickým ředitelem FIFA loni v září.

Kromě nájezdů Van Basten uvažuje o tom, že by tradiční žluté karty mohlo nahradit vyloučení hráče na určitý čas. "Na pět nebo deset minut. To už by byl docela velký strašák," řekl dvaapadesátiletý Nizozemec. Další změnou by mohlo být zavedení "čistého času" v závěru zápasů, aby nedocházelo ke zdržování hry.

Rozšíření mistrovství světa na 48 týmů schválila FIFA minulý týden a bude se podle něj hrát od roku 2026. Současný formát s 32 mužstvy bude platit ještě příští rok v Rusku a v Kataru v roce 2022.