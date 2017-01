Žádné ofsajdy a trestná lavice. SEDM bláznivých změn pravidel podle FIFA

Marco van Basten v létě loňského roku opustil post asistenta trenéra nizozemského národního týmu a zakotvil v organizaci FIFA. Trojnásobný držitel Zlatého míče se stal ředitelem technického vývoje, a během půl roku ve funkci vymyslel hned několik možných změn fotbalových pravidel. Některé z nich jsou vyloženě bizarní.

Nájezdy místo penalt

"Když se kope obyčejná penalta, je za vteřinu hotovo, takhle by měl hráč víc možností," myslí si van Basten. Pokutový kop, jak ho známe, by vyměnil za nájezd, či spíše náběh, z 25 metrů, na který by útočící fotbalista měl 25 sekund. Formát podobný už zaniklému rozstřelu americké MLS tak dá hráči výběr - střílet, lobovat, nebo zkusit kličku.

Konec ofsajdů

Nejen v hokejových nájezdech hledá Marco van Basten inspiraci. "Fotbal je čím dál víc podobný házené. Dost by mě zajímalo, jak by fungoval bez ofsajdu," řekl v rozhovoru pro německý Bild. Podle něj by zrušení tohoto pravidla zatraktivnilo hru, protože by hráči měli více příležitostí, tím pádem dávali víc gólů.

Překopané tresty

Červená karta za úmyslnou ruku? Podle holandského funkcionáře až příliš krutý trest. Van Basten by za hraní rukou radši rozdával jen žluté karty. Zvažuje i možnost basketbalového "vyfaulování" hráče, který by po určitém počtu nedovolených zákroků musel opustit hřiště, a místo v jeho koncepci se našlo i pro trestnou lavici, ze které by se hříšníci mohli po 5 nebo 10 minutách vrátit.

Kapitán v roli mluvčího

Pravidlo, které Marco van Basten převzal od ragby, by prý výrazně zmenšilo počet hráčských protestů. S rozhodčími by totiž nově mohl komunikovat pouze kapitán mužstva. Sudí by tak měl o něco jednodušší práci, neboť by nebyl pod nátlakem několika hráčů, kteří by ho nutili ke konkrétnímu rozhodnutí.

Menší porce zápasů

Už žádné anglické týdny! Alespoň podle plánu holandské legendy, která chce počet oficiálních utkání odehraných během jedné sezony zkrouhnout z 80 na 50. Výrazně by se tak ulevilo klubům v La Lize nebo Premier League, které za sezonu odehrají až 67 zápasů.

Více náhradníků v prodloužení

Kde by van Basten naopak přidával? Trenérům by dal možnost poslat do hry více náhradníků. "Řešili jsme možnost jednoho nebo dvou střídání navíc, pokud by v zápase došlo na prodloužení.

Závěrečné minuty v čistém čase

Tahle změna bude fanouškům možná nejsympatičtější. Van Basten chce totiž vymítit zdržování hry. "Čím déle trvá střídání, ošetření hráče nebo zahrání přímého kopu, tím více času se ztratí. Proto jednáme o tom, že posledních 10 minut zápasu by se hrálo v čistém čase. Jinak hrozí to, že vedoucí tým začne těsně před koncem zdržovat, třeba skrze střídání," argumentuje holandská legenda.