TOP 5 hráčů, kteří ještě čekají na přestup: trucující Payet i turista Pato

Podívejte se na TOP 5 možných lednových přestupů • FOTO: koláž iSport.cz

Mluví se o nich, padají částky a kluby neustále jednaní. Do konce zimního přestupového období nezbývá moc času, aby se upekl pořádný přestup. Kdo zůstává na trhu horkým zbožím do úterý, než se přestupová burza ve velkých soutěžích zase zavře? Je to trucují opora West Hamu Dimitri Payet, či francouzská hvězda Atlétika Madrida Antoine Griezmann?