Nudné přestupy! Kluby neutrácely, Balotelliho bavily sexy moderátorky

Na lednový přestupní termín před šesti lety asi žádný fotbalový fanoušek nezapomene. Megapřestupy Fernanda Torrese za 1,5 miliardy korun do Chelsea a Andyho Carolla za 1,1 miliardy korun do Liverpoolu se vryly všem do paměti. Zároveň jakoby se z toho kluby poučily a v zimě se jim nechtělo už tolik utrácet. Letos dokonce přední anglické týmy utratily dohromady pouhých 40 tisíc liber (cca 1,2 milionů korun) a fanoušci si stěžují, že to bylo jedno z nejnudnějších přestupových období vůbec.