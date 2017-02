V roce 2007 zazářil na MS do 20 let v Kanadě, kde došel s reprezentací až do finále. Byl považován za velký talent českého fotbalu, jenže cesta Martina Fenina mezi hvězdy se zadrhla. A pak znovu. A pak znovu. O tom, jak promarnil slibně rozjetou kariéru, otevřeně vypráví v pořadu iSport TV Overtime.

Za reprezentační áčko odehrál 16 zápasů a v nich si připsal tři branky. Víc už Martin Fenin nestihl. I kvůli svým problémům, které trvaly několik let a dodnes je má stále na talíři.

„Já ani o tom sám nemusím přemítat. Posledních šest let jsem se svým osudem konfrontován dnes a denně. Vím, kdy asi ten zlom nastal, ale ne všechno je černobílé. Ne všechno bylo, jak se prezentovalo. Nebyla to všechno moje chyba,“ ohlíží se zpětně. „Nicméně po úrazu hlavy v Chotěbuzi se vnímání mé osoby změnilo a pak už to jelo...“ dodává.

720p 480p 360p 240p <p>V roce 2007 zazářil na MS do 20 let v Kanadě, kde došel s reprezentací až do finále. Byl považován za velký talent českého fotbalu, jenže cesta Martina Fenina mezi hvězdy se zadrhla. A pak znovu. A pak znovu. O tom, jak promarnil slibně rozjetou kariéru, otevřeně vypráví v pořadu iSport TV Overtime.</p> REKLAMA Fenin o bouřlivé kariéře: Vypadl jsem z okna a všechno se otočilo • VIDEO iSport TV

Co se tehdy vlastně stalo? Úplnou pravdu veřejnosti fotbalista nikdy nesdělil, nicméně nesouhlasí s tím, co se prezentovalo v médiích. „Nemá smysl to komentovat. Když to nějak řeknu, tak to někdo zpochybní. Moje rodina, nejbližší a kamarádi vědí, jak to bylo. Nebylo to tak hrozné, aby se z toho stalo to, co se stalo,“ říká.

V jednu chvíli se dokonce mluvilo o tom, že za jeho problémy stály deprese, alkoholismus, drogy či myšlenky na sebevraždu. „Ani jedna z věcí to nebyla. Byla to blbá shoda okolností. Kdybych měl jednou napsat knihu, tak by to byl bestseller,“ podotýká Fenin, který ale zároveň připouští, že není normální, když 24letý kluk vypadne z okna...

Na celý otevřený rozhovor s Martinem Feninem se podívejte ve videu! Ve pátek ráno vám také nabídneme druhý díl:

- Co říká Fenin na seriál Vyšehrad

- Nezachází za hranu?

- Co by seriál podle něho neměl?

- Jak seriál odpovídá realitě?

720p 480p 360p 240p <p>Ostrý zápas absolvoval naposledy před necelými čtyřmi roky a žádný další už nepřidá. Hokejový útočník Petr Průcha v pořadu Overtime prozradil, že už nepracuje na svém návratu do ledových arén. „Na základě mého zdravotního stavu si myslím, že hokej na profesionální úrovni už nikdy hrát nebudu a definitivně ho zabalím,“ prohlásil 34letý bývalý reprezentant, mistr světa z Vídně 2005.</p> REKLAMA Průcha v pořadu Overtime: K doktorům už nepůjdu, hokej definitivně zabalím • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p><span>V prvním díle pořadu iSport TV Overtime bývalý hokejový útočník Petr Průcha přiznal, že návrat na led neplánuje a aktivní kariéra už je minulostí. I proto si bývalý hráč Phoenixu, Rangers či Petrohradu užívá sluníčka na Floridě, snaží se udržovat v kondici a hokej sleduje jako fanoušek. Podle slov 34letého mistra světa z roku 2005 se NHL v posledních letech výrazně změnila a český hokej se podle něho ubírá správným směrem.</span></p> REKLAMA Průcha v pořadu Overtime: Floridu si užívám, zabezpečený jsem • VIDEO iSport TV