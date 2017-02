Umět si hledat správný prostor, rychle přepínat z obrany do útoku a naopak, a tříbit si herní inteligenci – to má za cíl jednoduchá průpravná hra dvou tříčlenných mužstev na čtyři malé branky. Hraje se na malém hřišti zhruba 15x30 metrů. Každý tým má za úkol vstřelit co nejvíc gólů.