Damková má další důležitou funkci: Prezidentkou FIFA ale být nechci

V komisi rozhodčích UEFA je Damková už pět let. „Dělám věci okolo sudích, předávám zkušenosti, připravuji klipy, rozebírám situace s rozhodčími z celého světa. Strašně mě to baví a naplňuje,“ vypráví.

Nedávno pak byla zvolena také do komise rozhodčích FIFA. „Tam se teprve konkrétní náplň práce dozvím, zatím nevím,“ upřesňuje. Celkově si ale svou práci nemůže vynachválit.

„Když se zpětně podívám na své začátky, nikdy v životě mě nenapadlo, že se dostanu tam, kde jsem. To kdyby mi někdo tehdy řekl, tak si myslím, že je blázen. Vždy jsem šla krůček po krůčku, postupně jsem se dostávala dál. Teď jsem asi na vrcholu, nevím, co víc bych si mohla přát,“ říká Damková.

„Prezidentkou FIFA nebudu a ani nechci. A výkonný výbor? Třeba někdy změním názor, ale myslím, že to by mě nenaplňovalo, protože to už jsou hodně politické věci,“ dodává.

A jak se po konci v komisi českých rozhodčích změnil Damkové život? „Cestuji ještě více, minulý rok jsem byla doma možná 100 dní a tento rok to vypadá podobně,“ prozrazuje.

„Jedu si svoje. Kdo mi přál, je stejně šťastný jako já, kdo mi nepřál, tak je možná smutný, ale to je jeho problém. Já se na sebe můžu podívat do zrcadla. Každý musí vědět sám, co chce. Já říkám, přej a bude ti přáno. Určitě byli lidé, kteří mi nepřáli, ale nezajímám se o ně,“ tvrdí.

K velkému tlaku a aférám ze své minulé funkce se už vracet nechce. „Dělám věci, které mě vždy bavily, akorát pro to ne vždy bylo pochopení. Já už jsem ani nic nečetla, ale něco se k vám donese. Jsou to věci, které člověka samozřejmě trápí, ale kvůli tomu tady teď nejsem,“ poukazuje Damková na další věc, která ji momentálně zaměstnává. Tou je ženský fotbal.

Bývalá rozhodčí se totiž stala prezidentkou fotbalu žen FAČR a podílela se na tom, že Česko bude v květnu hostit mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let. „Jsem za to strašně ráda. Je to obrovský úspěch a věřím, že to bude startovní čára pro rozvoj ženského fotbalu. Ukážeme, že fotbal není jen o mužích, ale i o ženách,“ říká.

Na samotném ME už ale pracovat nebude. „Protože jsem v komisi UEFA, tak pro mě není možné se na šampionátu podílet. Moje hlavní role byla, abychom mistrovství do Česka dostali. To další už mají na starosti ostatní a dělají dobrou práci,“ uzavírá Damková.