Pelta v Overtimu: Budu zase kandidovat a Pučka v týmu nechci

Proč se cítí jako nejmocnější osoba v českém fotbale

„Nejsem nenahraditelný, ani se nepovažuji za spasitele. Ale za dobu, co působím ve fotbale, jsem udělal nejtěžší krok a nejsložitější rozhodnutí. Po zápase Příbrami se Slavií, kdy došlo k selhání rozhodčích, jsem vytáhl nejvyšší kartu a šel do boje. Vytvořil jsem společenský tlak, aby došlo k personálním změnám na všech úrovních. Vrcholem všeho bylo sestavení nové komise rozhodčích, do které jsem prosadil jak její členy, tak předsedu. Následně se podařilo, aby sedm rozhodčích z nejvyšší soutěže, kteří neměli důvěru, opustilo listinu.“

O další kandidatuře na předsedu

„Veřejně vyhlašuji, že znovu kandidovat budu a zároveň budu podporovat Romana Berbra na funkci místopředsedy. Nechci být alibista a rozhodovat se podle toho, jak se mi to zrovna hodí. Domluvili jsme se, že bychom rádi další čtyři roky spolupracovali.“

Už pošesté v řadě deník Sport na první příčku v žebříčku 50 nejmocnějších osobností českého fotbalu zařadil Miroslava Peltu. Šéf fotbalové asociace se tak evidentně také cítí. „Jsem rozdílový hráč," pravil v rozhovoru pro pořad iSport TV Overtime a ohlásil kandidaturu na předsedu FAČR v červnových volbách. Došlo i na další témata – postavení komise rozhodčích, kandidatuře bývalého rozhodčího Luboše Pučka či shánění peněz pro fotbal.

Proč nechce Luboše Pučka jako místopředsedu FAČR

„Chtěl bych, aby pozici místopředsedy za Moravu obhájil Zdeněk Zlámal. Beru ho za solidního, inteligentního a slušného člověka. Můžete spekulovat, zda je aktivní, zda je to vlivný bafuňář, ale osobně si vážím jeho loajality a vztahu k fotbalu. Na Moravě zvažují kandidaturu Luboše Pučka. A chtěl bych nyní veřejně říct, že udělám všechno pro to, aby se Puček místopředsedou za Moravu nestal. I kdyby pan Zlámal nekandidoval, tak bych si nepřál, aby byl Luboš Puček zvolen. Je to bývalý rozhodčí, který si prošel složitými kauzami. Osobně s ním nemám žádný problém, ale klimatu v českém fotbale by jeho angažmá v nejvyšších funkcích neprospělo.“

Jak by reagoval na návrhy odvolat komisi rozhodčích

„Všichni říkají, že volby jsou o jediné věci: zda po nich někdo přijde na výkonný výbor a navrhne odvolání současné komise v čele Michalem Listkiewiczem a získá pro to názorovou většinu. Pokud budu dále předsedou svazu a nastala by taková situace, velice vážně bych zvažoval, zda s takovými lidmi budu dál spolupracovat. Vyhrazuji si právo, že v takto zásadních věcech chci mít hlavní slovo. Neumím si představit, že bych se stal součástí interního převratu.“

Draze ho koupil, ale ještě výhodněji ho prodal. Předseda FAČR Miroslav Pelta stál za jedním z nejvýraznějších přestupů v rámci české ligy během zimní přestávky. Do Slavie poslal z Jablonce útočníka Stanislava Tecla. O okolnostech sledovaného transferu promluvil v pořadu iSport TV Overtime.

O schopnostech sehnat peníze pro fotbal

„Každý z nás má nějaké předpoklady. Někdo umí jazyky, někdo vymýšlí patenty. Chtěl jsem se vždycky mít dobře a koupit si, co chci, třeba auto. Byly to takové dětské sny. Mým mottem vždy bylo – levně koupit, draze prodat. Fotbal je složitý byznys. Paleta možností, jak firmy mohou utratit peníze za reklamu, je neskutečně široká. Musíte být šikovný a přicházet s věcmi, které nikdo nečeká. Nám se to nyní povedlo. Sponzorské aktivity, které jsme si naplánovali, vyšly až nad očekávání. Jak v rámci FAČR, tak STES. Český fotbal je z hlediska příjmů na úrovni privátní sféry s odstupem nejsilnějším subjektem v zemi. Náš produkt jsme dokázali trhu nabídnout tak, aby se o něj svedla válka.“

Komu nejvíc věří v boji o titul

„Bude to boj do posledního kola. Podle mě se ale pořadí na prvním místě spíš měnit nebude. Řeknu to na férovku, věřím nejvíc Plzni. V jejím kádru došlo k nejméně změnám, jsou konzistentní a mají s bojem o titul zkušenosti.“

