Slovenský Guardiola v Praze! Sparta nám ukáže zrcadlo, říká Guľa

Na podzim patřil mezi kandidáty, kteří by mohli převzít volné místo na pozici sparťanského trenéra. Adrián Guľa se však s Letenskými nedohodl a prodloužil kontrakt se Žilinou. V sobotu bude mít navíc unikátní šanci. Slovenský celek hraje v Praze v sobotu (14:00 ONLINE) generálku před začátkem domácí soutěže. „Na ten zápas se těším, Sparta nám ukáže zrcadlo,“ řekl 41letý kouč před zápasem pro klubový web .

Ve fotbalových kruzích je považován za velkého odborníka. Vzdělává se a inspiraci hledá u světových jmen typu Arséne Wenger, Jürgen Klopp či Pep Guardiola. Právě podle španělského kouče Manchesteru City se Guľovi přezdívá „Slovenský Guardiola“. I on má rád rychlý, kombinační a ofenzivní fotbal.

Ve slovenské lize jeho Žilina dominuje a na první příčce má náskok deseti bodů. Zimní příprava však „Šošonům“ vůbec nevyšla. Z pěti zápasů čtyřikrát prohráli, mimo jiné například i s Karvinou. V posledním duelu v rámci tureckého soustředění podlehli ruskému Rostovu. Souper Letenských v play off Evropské ligy porazil Žilinu 3:1.

To Sparta v přípravě ani jednou nepoznala pocit porážky. Naopak dokázala získat velmi cenný skalp, když na španělském soustředění porazila ruský Zenit Petrohrad 2:0. Dále porazila například třetí celek rakouské ligy Sturm Graz a uhrála remízu s bundesligovým Freiburgem.

Srovnání příprav Sparty a Žiliny Sparta Žilina Freiburg 0:0 Olomouc 3:1 Teplice 4:0 Karviná 3:0 a 1:3 Ústí 5:1 Dinamo Tbilisi 1:1 Ružomberok 5:0 Wisla Krakov 1:2 Sturm Graz 5:0 Dinamo Záhřeb 0:2 Ferencvaros 0:0 FK Rostov 1:3 Zenit Petrohrad 2:0

Přesto hodlá Guľa završit přípravu příznivým výsledkem. „Se Spartou to je vždy prestižní zápas dvou kvalitních a zvučných týmů. Pro nás je to obrovská výzva zahrát si na Letné. I když to nebude soutěžní duel, věřím, že svými parametry se k němu přiblíží,“ prohlásil v pátek žilinský trenér. „Oba týmy jsou těsně před ligou, tak věřím, že zápas splní nejpřísnější kritéria z pohledu herní kvality,“ dodal.

Do Prahy však dorazí se značně ochablým týmem. V kádru, který změří síly se Spartou, budou chybět Klec, Gerebenits, Letic a kamerunský vítěz Afrického poháru národů Mabouka. Největší ztrátou však je talentovaný záložník Nikolas Špalek, autor sedmi ligových branek a šesti asistencí.

Naposledy se oba týmy potkaly před rokem na Letné, když Pražané porazili slovenského soupeře 4:2. „Chceme jim to nyní oplatit. Od té doby jsme se posunuli o kus dál a zlepšili se,“ vyhlásil útočník Lukáš Jánošík.