Ujfaluši v TIKI-TAKA: Jak jsem v jedné sezoně sejmul Messiho i Ronalda

Poodhalit zákulisí profesionálního fotbalu a pobavit historkami či trefnými glosami z aktuálního dění. To je hlavní náplň talk show TIKI-TAKA, která se bude vysílat každé pondělí od 20.00 na O2 TV sport. „Usilovně jsme na této show pracovali, inspirovali jsme se i v zahraničí a věřím, že výsledek bude stát za to. Přesně taková show může zvednout atraktivitu celého českého fotbalu,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

V prvním díle měl ve studiu moderátor Petr Svěcený pětici hostů v čele s fotbalisty Tomášem Ujfalušim, Danielem Kolářem a Janem Rajnochem. Přišel i velký fanoušek Sparty herec David Novotný a expert deníku Sport Adam Nenadál.

Bývalý kapitán české reprezentace Ujfaluši v pořadu zavzpomínal na moment, kterým vyděsil svět. Skoro před sedmi lety v dresu Atlétika Madrid ošklivě zranil hvězdu Barcelony Lionela Messiho.

„Ve Španělsku jsem byl vrah. Kdybych zranil nejlepšího hráče na delší dobu, tak by to pro mě nebylo nic příjemného. Musel bych stoprocentně změnit působiště,“ řekl někdejší obránce a hájil se, že malinký dotek s balonem tam byl. „Když jsem ale viděl to video a fotky, tak to nebylo moc pěkné. Omlouval jsem se mu pak za tři dny přes SMS zprávu a říkal mi, že vše je v pořádku. Za 14 dní pak hrál už zápas,“ ulevil si Ujfaluši.

Nezapomněl připomenout, jak ve stejné sezoně sejmul i další velkou osobnost Cristiana Ronalda. „Při hlavičkovém souboji jsem mu trochu roztrhl hlavu, ale vrátil se ještě do hry. Pak běžel tou svou extrémní rychlostí, tak jsem mu chtěl vypíchnout balon, ale šlápnul jsem mu na špičku a musel střídat,“ smál se odborník na fauly přezdívaný Řezník z Madridu.