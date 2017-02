Legendární pražská Hanspaulka má fotbalovou konkurenci z Brna

Před 19 lety začínal Brněnský svaz malé kopané se čtyřmi týmy, teď má čtyři a půl tisíce členů. U zrodu malé kopané stál současný prezident Asociace malého fotbalu České republiky, a také prezident Světové federace malého fotbalu Filip Juda. První ročník soutěže uspořádal pro čtyři mužstva. „V začátcích se hrála liga na jednom hřišti, postupem času se s přibývajícími týmy počet hřišť zvyšoval, přičemž ale ještě v sezoně 2008/2009 fungovaly asi tři hlavní, na kterých se hrálo. V aktuální sezoně se hrají soutěže BSMK na třinácti hřištích,“ popsal brněnský viceprezident René Pazdera.

Nyní má Brněnský svaz malé kopané 4520 registrovaných členů, z toho patnáct stovek aktivních hráčů, pět mužských soutěží, tři univerzitní, ligu žen a juniorů. „Počet týmů má stoupající tendenci, v posledních dvou letech sice stagnoval, ale v této sezoně máme historicky nejvyšší počet dětských celků a taky jsme poprvé v historii otevřeli pět soutěží mužů. Do budoucna určitě zapracujeme na zvýšení počtu dětí a žen,“ vyhlížel Pazdera, zároveň generální sekretář Asociace malého fotbalu České republiky.

Skoro deset let se hraje i Liga žen a čtyři roky funguje Univerzitní liga. „Je složena kompletně ze studentů vysokých škol a zahraničních studentů na pobytu Erasmus,“ doplnil viceprezident.

Největším sběratelem titulů v brněnské Superlize je mužstvo Tripoli Brno, které získalo deset trofejí. Z jeho kádru a také z týmu Gioia Brno pochází největší počet rekrutů pro výběr do celostátní ligy. Brněnský svaz malé kopané také pravidelně dodává hráče do reprezentací, v uplynulé sezoně slavili titul mistrů Evropy do 21 let Dominik Kunický a Michal Mezník, bronz z evropského šampionátu dospělých pak přivezli Marek Gruber a Patrik Levčík.