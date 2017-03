Pelta prozradil, jak chce být opět zvolen: S Berbrem či Libou

Pokud Miroslav Pelta v červnu obhájí post předsedy Fotbalové asociace ČR, rád by se v novém výkonném výboru sešel s bývalým rozhodčím Miroslavem Libou. Řekl to na pondělní valné hromadě Středočeského krajského fotbalového svazu, kde byl Liba podruhé zvolen předsedou. V aktuálním výboru jsou dva bývalí sudí Dagmar Damková a Roman Berbr, s nímž chce Pelta rovněž nadále spolupracovat.

"Budu podporovat Romana Berbra na místopředsedu. A také budu podporovat Miroslava Libu, aby se stal novým členem výkonného výboru," řekl Pelta v projevu na valné hromadě.

Liba na podzim 2003 ukončil kariéru rozhodčího, během které odpískal 166 ligových zápasů a přes třicet na mezinárodní scéně. Rovněž se však dostal do odposlechů v korupční kauze kolem Ivana Horníka. Od té doby dělá delegáta FAČR i UEFA.

V roce 2013 poprvé kandidoval do výkonného výboru FAČR, tehdy však odstoupil. Soustředil se na roli šéfa Středočeského kraje a také na práci v komisi pro regionální fotbal, kde podle generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky patří k lídrům.

<p>Už pošesté v řadě deník Sport na první příčku v žebříčku 50 nejmocnějších osobností českého fotbalu zařadil Miroslava Peltu. Šéf fotbalové asociace se tak evidentně také cítí. „Jsem rozdílový hráč," pravil v rozhovoru pro pořad iSport TV Overtime a ohlásil kandidaturu na předsedu FAČR v červnových volbách. Došlo i na další témata – postavení komise rozhodčích, kandidatuře bývalého rozhodčího Luboše Pučka či shánění peněz pro fotbal.</p>

"Už jsem jednou kandidoval, pak jsem odstoupil, nyní věřím, že tu podporu získám," řekl Liba novinářům. "Když mi vyjádřil podporu i pan Pelta, byl by hřích to nevyužít. Budu kandidovat. Jako největší kraj v hnutí si Středočeský kraj zaslouží mít ve výboru zastoupení. Problémy jsou ve všech krajích podobné a budu se snažit v maximální míře podporovat regionální fotbal. Budu se o to prát," slíbil poté, co byl jednomyslně zvolen předsedou Středočechů.

Podporu regionů si za jeden ze svých cílů v případě znovuzvolení dává i Pelta. "Chci finančně posilovat kraje, aby i malé kluby mohly přivést trenéry s licencí a vše se zlepšovalo od základny," sdělil Pelta v projevu.

FAČR se navíc zamlouvají projekty, které středočeský fotbal dělá. Zejména záměr popularizovat fotbal na vesnické úrovni v rámci projektu "Dneska první liga", kdy se zápasy v Tišicích, Kondraci a Sokolči hrály s organizací podobnou nejvyšším soutěžím včetně reklam, televizních kamer, rozhovorů a akcí pro fanoušky.

FAČR na to reaguje a připravuje projekt, který regionální fotbal dostane do vysílání České televize. "Není možné, aby lidi chodili na fotbal a odcházeli naštvaní. Chci, aby byli spokojení. A z těchto zápasů lidé odcházeli šťastní, i když domácí tým vždy prohrál," dodal Liba.