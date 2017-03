Výstava o Bicanovi. Uvidíte i dopis, kterým ho Slavia zachránila od wehrmachtu

Narodil se sice v roce 1913 ve Vídni, ale většinu života pobýval v Holešovicích, kam se v roce 1937 po příchodu do Slavie Praha přestěhoval. „A své střelecké umění předváděl na Letné,“ upozornil Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace Městské části Praha 7, že červenobílí tehdy váleli na stadionu ve stejném městském obvodu. I proto je logické, že se nejlepší kanonýr světa všech dob Josef Bican dočkal výstavy v prostorách místní radnice.

Poháry, medaile, fotografie. V několika vitrínách a panelech se mohou návštěvníci radnice při čekání na vyřízení svých občanských záležitostí seznámit s fotbalovým fenoménem jménem Josef Bican. Na výstavě, kterou najde na chodbě ve 2. patře.

Už jen připomínka, že vstřelil přes tisíc gólů v oficiálních zápasech, vyvolává pocit něčeho slavnostního. Byl vyhlášen nejlepším kanonýrem všech dob a od Mezinárodní organizace fotbalových historiků a statistiků má na to dokonce potvrzení, které je na výstavě rovněž zdokumentováno.

Mnohem více než fotbalové úspěchy a rekordy návštěvníka ovšem osloví, jaký byl Josef Bican statečný člověk. „Žil ve složitém období, ve dvou totalitních režimech, nacistickém a komunistickém, kterým vadil. A ani před jedním se nesklonil,“ upozornil generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. „I proto nemohl své mistrovství uplatnit, i proto se nestal nejlepším fotbalistou světa,“ dodal.

Za nejvzácnější artefakt výstavy považuje jeho syn Ivan, který ji uspořádal a dohlížel na ni, děkovný dopis svého otce, v němž oceňuje, že v roce 1938, kdy vyhrála Slavia Praha nejprestižnější klubovou soutěž té doby Středoevropský pohár, mu vedení umožnilo cestovat do Itálie k čtvrtfinálovému a semifinálovému zápasu letecky, a nejel s ostatními přes Rakousko vlakem.

Rakousko totiž už jako samostatný stát neexistovalo, po anšlusu bylo násilím přičleněno k německé říši a Bican, jenž teprve čekal na vyřízení žádosti o získání československého občanství, by byl zadržen a jako říšský občan by musel narukovat do wehrmachtu. „Možná tím tátovi Slavia zachránila život,“ oceňuje této krok syn Ivan.

Výstava potrvá do 31. března, pak se některé její části přesunou do zmenšených prostorů. Josef Bican je s Městkou částí Praha 7 svázán pevnými pouty.