Fotbalistou roku je podeváté Petr Čech, největším talentem Patrik Schick

Král vládne dál! Brankář Arsenalu Petr Čech navázal na loňské vítězství v anketě Fotbalista roku a prestižní cenu získal celkově už podeváté. Na druhém místě skončil záložník Herthy Berlín Vladimír Darida, na třetím Bořek Dočkal, který před pár týdny vyrazil za dobrodružným angažmá do Číny. Talentem roku 2016 byl zvolen útočník Sampdorie Patrik Schick, trenérem pak kouč národního výběru do 21 let Vítězslav Lavička. Fotbalistkou roku se stala Lucie Voňková.

O vítězích anket rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

Fotbalistou roku Čech

Čech vyhrál anketu s náskokem 112 bodů před Daridou. Pomohlo mu, že je jediným českým zástupcem v prestižní anglické lize a je oporou Arsenalu. V dalším úspěchu mu nezabránilo ani to, že se v loni v létě po vypadnutí v základní skupině mistrovství Evropy rozhodl ukončit reprezentační kariéru.

"S Arsenalem jsme byli v lize druzí. Sice jsme chtěli získat titul, ale i tak to bylo nejlepší umístění za deset let. Také jsem získal Zlatou rukavici za nejvíce čistých kont v sezoně a vytvořil jsem absolutní rekord v počtu čistých kont. S reprezentací jsme se dostali na mistrovství Evropy, které se ale nepovedlo podle přestav. Byl to ale rok velice povedený," rekapituloval Čech loňský rok.

Fotbalista roku 2016 1. Petr Čech Arsenal 525 bodů 2. Vladimír Darida Hertha Berlín 413 bodů 3. Bořek Dočkal Henan Jianye 303 bodů 4. Pavel Kadeřábek Hoffenheim 261 bodů 5. David Lafata Sparta Praha 145 bodů 6. Ladislav Krejčí Bologna 131 bodů 7. Milan Škoda Slavia Praha 70 bodů 8. Roman Hubník Viktoria Plzeň 66 bodů 9. Tomáš Sivok Bursaspor 56 bodů 10. Jaroslav Plašil Bordeaux 55 bodů

Další pořadí: 11. Tomáš Vaclík (Basilej) 44, 12. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 16, 13. Tomáš Hořava (Plzeň) 12, 14. Patrik Schick (Bohemians 1905/Sampdoria Janov) 11, 15. Jakub Brabec (Sparta/Genk) a Tomáš Koubek (Liberec/Sparta) oba 8, 17. Antonín Barák (Slavia), Michael Krmenčík (Plzeň) a Marek Suchý (Basilej) všichni 7, 20. Jakub Jugas (Zlín), Jan Kopic (Plzeň) a Jan Sýkora (Liberec) všichni 5, 23. Jaromír Zmrhal (Slavia) 2, 24. Adam Hloušek (Legia Varšava), Jan Laštůvka (Dněpropetrovsk/Karviná), Tomáš Necid (Bursaspor), Filip Novák (Midtjylland) a Stanislav Tecl (Jablonec) všichni 1.

Lavička nejlepším trenérem

Lavičkovi se daří v anketě ukončovat dlouhé série velkých trenérských osobností. Nejprve v roce 2006 triumfoval poté, co pět předchozích ročníků vyhrál Karel Brückner. Nyní utnul šestiletou sérii Vrby, který neuspěl s národním týmem na mistrovství Evropy a pak odešel do ruské Machačkaly.

V hlasování akademie dostal Lavička za trochu překvapivý postup s jednadvacítkou na mistrovství Evropy i více hlasů než druhý Jaroslav Šilhavý. Tomu se na podzim povedlo pozvednout pražskou Slavii a udělat z ní kandidáta na titul. Třetí skončil stejně jako před rokem Bohumil Páník, který se Zlínem ligu dlouho vedl.

Trenér roku 2016 1. Vítězslav Lavička Reprezentace do 21 let 404 bodů 2. Jaroslav Šilhavý Slavia Praha 188 bodů 3. Bohumil Páník Zlín 156 bodů

Další pořadí: 4. Roman Pivarník (Bohemians 1905/Plzeň) 135, 5. Karel Jarolím (Mladá Boleslav/reprezentace ČR) 72, 6. Jindřich Trpišovský (Liberec) 46, 7. Pavel Hapal (reprezentace SR do 21 let) 18, 8. David Holoubek (Sparta) 16, 9. Pavel Vrba (reprezentace ČR/Machačkala) 11, 10. Jozef Weber (Karviná) 8, 11. Karel Krejčí (Plzeň/asistent reprezentace ČR) 6, 12. Miroslav Koubek (Bohemians 1905/asistent reprezentace ČR) 5, 13. Radoslav Látal (Gliwice) a Václav Kotal (Brno/reprezentace ČR do 17 let) po 4, 15. Bohuslav Pilný (Hradec Králové) a Zdeněk Ščasný (Sparta) po 3, 17. Jakub Dovalil (reprezentace SAE do 19 let) a Stanislav Levý (Slovácko) po 1.

Trenér roku Vítězslav Lavička, talent roku Patrik Schick, fotbalista roku Petr Čech, fotbalistka roku Lucie Voňková a člen síně slávy Dušan Uhrin st.







Talentem roku Schick

Jasné vítězství o 380 bodů získal Schick v anketě Talent roku. Jednadvacetiletý útočník byl nejprve oporou Bohemians Praha 1905, než v létě zamířil do Sampdorie Janov. Tam se okamžitě zařadil mezi vycházející hvězdy italské ligy a už má na svém kontě sedm vstřelených gólů, přestože do zápasů naskakuje především jako střídající hráč. Za ním skončil další italský krajánek Jakub Jankto z Udine.

Talent roku 2016 1. Patrik Schick Sampdoria Janov 555 bodů 2. Jakub Jankto Udine 175 bodů 3. Matěj Pulkrab Sparta Praha 95 bodů

Další pořadí: 4. Aleš Matějů (Plzeň) 62, 5. Dominik Mašek (Cambuur/Bohemians 1905) 33, 6. Tomáš Souček (Slavia) 32, 7. Daniel Holzer (Sparta) 17, 8. Michal Sadílek (PSV Eindhoven) 16, 9. Roman Macek (Juventus), Stefan Simič (Mouscron) a Daniel Trubač (Hradec Králové) po 5, 12. Marek Havlík (Slovácko) 4, 13. Michal Bezpalec (Dukla), Tomáš Zajíc (Slovácko), Filip Zorvan (Hradec Králové) po 3, 16. Christian Frýdek (Sparta), Martin Hašek (Vlašim/Bohemians 1905), Libor Holík (Slavia/Karviná), Matěj Chaluš (Příbram), Tomáš Chorý (Olomouc), Ondřej Mihálik (Jablonec), Erik Puchel (Karviná), Michal Sáček (Sparta) všichni 1.

Fotbalistkou roku Voňková

Fotbalistka roku 2016 1. Lucie Voňková USV Jena 168 bodů 2. Kateřina Svitková Slavia Praha 149 bodů 3. Lucie Martínková Sparta Praha 111 bodů

Další pořadí: 4. Eva Bartoňová 109, 5. Tereza Kožárová 108, 6. Petra Divišová (všechny Slavia) 97, 7. Jana Sedláčková (Jena) 96, 8. Barbora Votíková (Slavia) 94, 9. Petra Bertholdová (Sparta) 83, 10. Klára Cahynová (Slavia) 81.

Dušan Uhrin v Síni slávy

Do Síně slávy FAČR byl uveden trenér vicemistrů Evropy z roku 1996 Dušan Uhrin starší. S tehdejšími svěřenci v čele s Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským či Vladimírem Šmicerem převzali i pamětní medaile a sklidili potlesk ve stoje od zaplněného Španělského sálu.