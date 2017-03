Talent roku Schick: Začátky v Itálii byly těžké. Nyní vím, že mi trenér věří

Jasné vítězství o 380 bodů získal útočník Patrik Schick v anketě Talent roku. Jednadvacetiletý fotbalista byl nejprve oporou Bohemians 1905, než v létě zamířil do Sampdorie Janov. Tam se okamžitě zařadil mezi vycházející hvězdy italské ligy a už má na svém kontě sedm vstřelených gólů, přestože do zápasů naskakuje především jako střídající hráč. Navíc se mluví o tom, že by ho rád koupil Inter Milán.