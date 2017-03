Šéf UEFA v Praze: Na MS chceme evropský tým do každé skupiny

Slovinský funkcionář plánuje jít ještě dál, přičemž chce využít nového formátu, který účastnické země rozděluje do šestnácti skupin po třech. „Chceme, aby v každé skupině byl právě jeden evropský tým. Pokud jsme nejsilnější fotbalový kontinent, mohly by se do vyřazovacích bojů kvalifikovat všechny naše země,“ říká Čeferin.

Vyjádřil se i k novému formátu Ligy mistrů, který dříve kritizoval. V něm mají čtyři nejsilnější evropské ligy (Anglie, Německo, Španělsko, Itálie) zaručeny šestnáct míst v základních skupinách.

„Já jsem kritizoval především způsob, jakým to bylo prezentováno. Co se týče samotného formátu, je pochopitelné, že silné země vyvinuly na minulé vedení silný tlak. Pět největších lig (ještě Francie) dodává do soutěže 86 procent příjmů, ale inkasuje pouze šedesát procent,“ vysvětlil Čeferin s tím, že formát se nyní měnit nebude, což zároveň zruší veškeré myšlenky na případnou Superligu, kterou by hrály pouze kluby nejsilnějších zemí.