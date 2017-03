Ferdinand: Peče o děti bez manželky? Znal jsem jen fotbal, všechno se učím

Před dvěma lety si prošel zřejmě nejhorším obdobím svého života. Bývalá ikona, kapitán a obránce Manchesteru United Rio Ferdinand přišel o svoji manželku. Ta podlehla v roce 2015 rakovině a na anglického fotbalistu připadly všechno povinnosti. Náhle se tak musel postarat o tři děti, kterým v té době bylo devět, šest a čtyři. O tom, jak to zvládá, promluvil v dokumentu BBC.

Příběh bývalé hvězdy Manchesteru United a anglické reprezentace byl zdokumentován televizní stanicí BBC a bude vysílán pod názvem: „Rio Ferdinand: Být mámou i tátou“. Ještě před uvedením, se však 38letý internacionál rozpovídal pro rádio Times. Jak moc se jeho život obrátil naruby?

Dlouhá léta byl zvyklý na jeden režim. Ráno vstal, oblékl se, společně s rodinou se nasnídal a odvezl děti do školy či školky. Poté už zamířil na trénink. A vše fungovalo, tak jak mělo. „Myslel jsem si, že pomáhám dostatečně,“ popsal zpětně Ferdinand své dojmy. Až po manželčině smrti však poznal, co všechno výchova dětí obnáší.

„Teď řeším, kde mají děti svoje boty. Kde je jejich oblečení, školní aktovky a spoustu dalších věcí. Rebeca to s nimi uměla. Byla zvyklá s nimi jednat. Když to nyní dělám já, připadá mi, že cokoliv udělám, tak to není dostatečně v pořádku,“ tvrdí o novém životě.

Další novinkou pro něho byly řešení problémů, jako třeba objednávání dětí k lékařům. Za celý svůj život takové věci nemusel řešit a náhle to měl na denním pořádku. „Jak mám jít k doktorovi, když znám jen toho klubového?“ ptal se sám sebe.

Během jeho úspěšné a bohaté kariéry neměl vůbec ponětí o tom, jak náročná výchova dětí je, což sám zpětně přiznává. „Dokud nejste na hřišti, tak nemusíte hnout prstem. Všechno je pro vás nachystané do puntíku,“ porovnává. „Dorazil jsem domů, jeli jsme na dovolenou a jediné, co jsem musel udělat, bylo zabalit si vlastní kufr. Na všechno ostatní tu byla Rebeca,“ uvedl.

Zdaleka nejtěžší pro Ferdinanda bylo vypořádat se s truchlícími dětmi, které nechápaly smrt svojí mámy. Jako tomu bylo jednou při odchodu z nemocnice, kdy si jeden ze synů všiml stěny, kde visely vzkazy pacientů a rodin.

„Řekl jsem mu, že to jsou vzkazy pro ošetřující doktory a sestřičky, kteří pomáhají léčit jejich maminky a tatínky. A on na to: ‚Ale naší mamince nepomohly‘ a odešel pryč,“ popsal Ferdinand krušné chvilky, které neprožil ani během pěti set zápasů ve své kariéře.

V současné době se věnuje fotbalu jako televizní expert a glosátor. Jeho služeb často využívá například televizní stanice Sky Sports a jeho postřehy jsou na britských Ostrovech brány velmi seriózně.