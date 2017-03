Nejen Coleman. Zlomeniny ničily kariéry Cissému i parťákovi Rosického

Zlomeniny k fotbalu bohužel patří. Podívejte se na výběr těch nejhorších • FOTO: Koláž iSport.cz Tématem číslo jedna je ve fotbalovém světě zákrok Neila Taylora na obránce Seamuse Colemana v kvalifikačním utkání Irska s Walesem (0:0). Obránce Evertonu odešel ze souboje se zlomenou nohou a několik měsíců si do míče nekopne. Podobnou situaci však zažil i samotný viník a ve fotbale už si kvůli zlomenině nohy vynuceně odpočinula řada hvězd. Podívejte se na některé případy z minulých let, které zasáhly i české trávníky.

Vladimír Labant (Sparta, listopad 1999) Zraněný Vladimír Labant po srážce s Petrem Gabrielem. • Foto Jaroslav Legner Druhý den po nejhorším utkání v jeho životě ležel Labant ve vinohradské nemocnici a vysvětloval, jaké to je, když mu nohu zlomí spoluhráč. Sparťanského tehdy levého záložníka totiž při derby se Slavií v Edenu sestřelil obránce Gabriel. „Nechtěl,“ ujišťoval Labant. Později však mezi nimi došlo k rozmíšce. „Vladovi jsem v kariéře pomohl. Po zranění se dostal do Anglie,“ šokoval nesmyslem Petr Gabriel. „On byl s inteligencí vždycky na štíru“ reagoval Labant.

Henrik Larsson (Celtic Glasgow, říjen 1999) Tohle zranění mohlo zastavit později bájnou kariéru. Švédský střelec si odnesl dvojitou zlomeninu nohy z utkání Poháru UEFA proti Lyonu – střetl se s bekem Blankem. Bez fotbalu byl pak osm měsíců. „Mělo to velký vliv na moji kariéru. Víc jsem si pak vážil fotbalu,“ řekl kanonýr, který se po návratu stal legendou Celtiku. Za zelenobílý tým nastřílel víc než 200 gólů. Zahrál si i za Manchester United a Barcelonu.

Djibril Cissé (říjen 2004 a červen 2006) Smutný král mezi bojovníky se zlomeninami. Francouzský excentrik si prožil hned dvě přetěžká zranění. První v říjnu 2004 v duelu proti Blackburnu. „Možná přijde o nohu,“ zněla první drsná diagnóza. Nakonec z toho byla půlroční absence. Druhý průšvih přišel krátce před MS v Německu při přípravě proti Číně. „Djibril křičel, měl strašné bolesti,“ popisoval kolega z útoku Thierry Henry. Cissé tak samozřejmě přišel o šampionát, jeho výkony šly dolů a kvůli zraněním už v aktivní kariéře nepokračuje.

Eduardo (Arsenal, únor 2008) Odporný zákrok kapitána Birminghamu Taylora poslal na roční léčení útočníka Eduarda. Původem Brazilec, který reprezentuje Chorvatsko, pak řekl: „Neměl jsem čas uskočit. Slyšel jsem jen prasknutí kosti.“ Byl to hrůzostrašný pohled, spodek hráčovy nohy visel pouze na kůži. Televize Sky Sports odmítla vysílat opakované záběry… „Dejte Taylorovi trest do konce života,“ čílil se jinak distinguovaný kouč Arsenalu Arsene Wenger.

Marcin Wasilewski (Anderlecht, srpen 2009) Vyhecovaný duel mezi Anderlechtem a Standardem Lutych skončil až u fotbalového soudu. Záložník Witsel přivodil šíleným šlapákem Polákovi Wasilewskimu otevřenou zlomeninu. „Budu ho žalovat,“ řekl pak obránce Anderlechtu. Witsel nakonec dostal trest na čtvrt roku, Wasilewski se vrátil k fotbalu a odešel do Leicesteru, kde byl součástí jeho vzestupu a vloni s ním oslavil zisk titulu.

Aaron Ramsey (Arsenal, únor 2010) Aaron Ramsey je smolařem na zranění. To nejhorší však utrpěl před šesti lety v utkání se Stoke, kdy ho při souboji ve středu pole ostrým zákrokem fauloval Ryan Shawcross a zlomil mu nohu. Ramsey opustil hřiště s kyslíkovou maskou na obličeji a okamžitě zamířil do nemocnice, zatímco domácí obránce dostal červenou kartou a se slzami v očích odešel ze hřiště. Hvězda Walesu se po zranění vrátila k fotbalu, když krátce hostovala v Cardiffu a následně se vrátila do Arsenalu. I Ramsey měl velký podíl na loňském úspěchu Walesu na mistrovství Evropy ve Francii.

Riste Naumov (Slavia, březen 2010) Na televizní utkání Slavie proti Teplicím z roku 2010 makedonský útočník Riste Naumov rozhodně nezapomene. Útočník sešívaných se při jedné z akcí vydal s míčem dopředu, ale do cesty se mu postavil Martin Klein a tvrdým zákrokem ho poslal k zemi. Výsledek? Zlomenina, operace a rok a půl bez fotbalu. „Myslím si, že mě nechtěl zranit, bylo to nešťastné,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz Makedonec dva roky po zákroku. Naumov se k fotbalu vrátil, krátce hrál v Trnavě a vrátil se domů. Poté působil i na Maledivách či Myanmaru a aktuálně hraje opět v Makedonii.

Antonio Valencia (Manchester United, říjen 2010) Hrůzně začala pro Antonia Valenciu druhá sezona na Old Trafford. Ekvádorský univerzál, který do United přišel z Wiganu, si bolestivě zlomil kotník při rutinním souboji o míč v zápase Ligy mistrů proti Glasgow Rangers, který se odehrál v říjnu 2010. Do tréninku se vrátil až v únoru dalšího roku a první zápas odehrál na konci března ve šlágru proti Arsenalu. I přes četné fraktury a poškozené vazy se Valencia nevrátil v horší formě, naopak stále patří do základní sestavy United a řadí se mezi nejrychlejší hráče ligy.

Neil Taylor (Swansea City, září 2012) Neil Taylor ze Swansea po zlomenině nohy v roce 2013 zkolaboval • Foto Profimedia.cz Taylorovi fotbalový svět spílá za nevybíravý skluz na kapitána irského národního týmu Seamuse Colemana. Přitom sám velšský bek má za sebou podobnou zkušenost. Při zápasu Swansea se Sunderlandem v roce 2012 šel do souboje s hráčem „Black Cats“ Craigem Gardnerem, ale upadl a jeho pravý kotník pod váhou Taylora i Gardnera nevydržel. Velšský bek s indickými kořeny začal s tréninkem šest měsíců po zranění, v únoru 2013, na ostrý zápas si ale troufl až na konci dubna.

Radek Dosoudil (Mladá Boleslav, květen 2013) Nejčerstvější zkušenost z českých trávníků má obránce Radek Dosoudil. V květnu 2013 ho při pohárovém utkání důrazně fauloval sparťan Leonard Kweuke a na několik měsíců ho vyřadil ze hry. "Kweukeho omluvu jsem si vyslechl, ale to je asi tak všechno. Věc je přece daná: on mě zbytečně zfauloval a já kvůli tomu budu více než půl roku bez fotbalu. To mi přece žádná omluva nevrátí," řekl tehdy Dosoudil, který se k fotbalu vrátil a přes krátké působení v Dinamu Tbilisi se vrátil do Čech, kde hrál za Benátky i Příbram a v zimě se stal posilou Vyšehradu. Kweuke dostal rekordní trest na dvanáct zápasů a v létě přestoupil do tureckého Rizesporu.