Zlomí rekord? Začíná hon na Neymara a spol., cena nejde pod tři miliardy

Bude Diego Costa nebo Neymar nejdražším fotbalistou planety? • FOTO: Koláž iSport.cz

Jaro je sotva v rozpuku, světové velkokluby už se ale chystají rozbít prasátko a rozjet pořádné letní utrácení. Rekordní sumu, která loni padla za přestup francouzského záložníka Paula Pogby (89,3 milionu liber, zhruba 2,8 miliardy korun), by mohla být pokořena hned díky čtyřem hráčům. Dvakrát by se o to mohl postarat právě Pogbův klub, bohatý Manchester United. Naopak suverénní lídr Premier League z Chelsea by mohl o dvě velké persony přijít.