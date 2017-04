Horňák: Vatajelu? Přišel jako velká posila a je v juniorce, to asi nečekal

Oboustranné rozčarování. Asi tak se dá zatím popsat angažmá Bogdana Vatajelua v pražské Spartě. Malý Rumun přišel v zimě za 27 milionů korun z celku Universitatea Craiova, ale za áčko letenského týmu neodehrál ještě ani minutu. Místo toho chodí za juniorku – a ani tam zrovna nezáří.

„Pro Bogdana je to asi složitější. Přišel sem jako velká posila za celkem velké peníze a musí hrát pravidelně za juniorku, což si asi nepředstavoval. Myslím si, že už sehrál lepší zápasy, ale takovou tu křídelní hru, co po něm chceme, celkem plní. To, že bohužel chybuje, se stává, to do fotbalu patří,“ hodnotil jeho výkon po pondělním derby se Slavií (2:1) kouč Michal Horňák, který už Vatajelua vyzkoušel rovněž na levém křídle.

„Na levé záloze sehrál asi nejlepší utkání, co za nás byl, celkem mu to tam sedělo. A možná je to i návod zkoušet ho trošku výš, aby neměl tolik defenzivních úkolů. Ale tuším, že přišel jako krajní obránce,“ krčí Horňák rameny s tím, že výkonnost hráče příliš ovlivnit nemůže.

„Já ho nemám v tréninkovém procesu, přijde mi jen na utkání. Nemám mu, co vytýkat, to je spíš otázka pro trenéry áčka. Hodně kazí při rozehrávce, kdy ztrácí míče. Potřebovali jsme si s ním pomoct, ale konstruktivního tam od něj bylo málo,“ dodal na vysvětlenou.

„Pro takového hráče, který přijde s velkým očekáváním do základní sestavy a najednou v ní není a musí chodit hrát za juniorku, to je po psychické stránce hodně těžké. Teď je na něm, jak se s tím dokáže srovnat.“