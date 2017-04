Ujfaluši v Overtimu: Díky hlášce jsem nesmrtelný. Mrzí mě jen Liverpool

Zahrál si bundesligu, Serii A, La Ligu, dodnes ho milují v tureckém Galatasarayi Istanbul. Tomáš Ujfaluši zažil báječnou kariéru, několik let byl oporou zadních řad reprezentace. A právě na jednom ze srazů národního týmu se zrodila aféra s hláškou o placení. „Mě to docela proslavilo,“ říká dnes s nadhledem Tomáš Ujfaluši. „Kdekoliv se něco stane s hotelem, ať to je v Česku nebo v Anglii, ať to jsou hokejisti, fotbalisti nebo florbalisti, vždycky se zmíní o mně, takže ze mě vlastně udělali nesmrtelného,“ dodává se smíchem.

Kdo si ale dnes vzpomene na to, že Ujfalušiho výroky byly citovány nepřesně? „Člověk s tím nic neudělá,“ mávne rukou bývalý hvězdný obránce: „Už jsem takhle zapsaný a nemělo by smysl to nějak vyvracet. Říkal jsem, jak to bylo nebo nebylo, ale to je jedno. Takhle se to prezentuje a člověk se nad tím musí zasmát.“

Ujfaluši ale také v pořadu Overtime vzpomíná na své nejlepší fotbalové roky. „Každá zahraniční štace byla jiná a každou ligu jsem chytil v nejlepší éře té soutěže, v Německu i v Itálii,“ upozorňuje. „Ve Španělsku jsem zase měl možnost hrát proti Messimu i Ronaldovi a oba to pocítili,“ naráží na svůj faul na Messiho v roce 2010, kdy argentinskému kouzelníkovi ošklivě prošlápl kotník.

Na své kariéře by Ujfaluši nic neměnil – až na jednu věc. „Když teď vidím Šmícu s Páťou, jak si užívají toho Liverpoolu,“ zmiňuje někdejší parťáky z reprezentace: „Když jsem hrál v Itálii, tak mi volal přímo Rafael Benítez, abych šel hrát pod něj do Liverpoolu. Ale jak už jsem byl namlsaný Itálií, jejím počasím a jídlem, tak jsem mu slušně řekl, že si po čtyřech letech nedovedu představit jít do Liverpoolu. A měl jsem v té době i nabídku i z Atlética,“ prozrazuje detaily neuskutečněného přestupu.

OVERTIME | Ujfaluši hodnotí české talenty v italské lize

<p>Byl jedním z nejúspěšnějších fotbalistů slavné éry české reprezentace: pod koučem Brücknerem si zahrál na dvou evropských šampionátech a mistrovství světa, vyzkoušel si ligu v Německu, Itálii, Španělsku a Turecku. Tomáš Ujfaluši ani po skončení své bohaté kariéry nezanevřel na český fotbal – pozorně sleduje ligu i reprezentaci a o svých dojmech se podělil v pořadu Overtime na iSport.cz.</p>

OVERTIME | Ujfaluši o české lize