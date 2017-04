Svět truchlí za Rajtorala: Costův vzkaz v češtině i Rajnochův povzdech

Rajtoral od srpna 2016 působil v tureckém Gaziantepsporu, kam společně s Danielem Kolářem přestoupil z Viktorie Plzeň. Od nového roku byl v klubu samotný Čech, Kolář své angažmá ukončil.

V neděli večer z Turecka přišla smutná zpráva, že jednatřicetiletý fotbalista si vzal život, ve svém domě se oběsil. Informaci později potvrdila i plzeňská Viktoria.

"Franto, budeš nám chybět. Celá viktoriánská rodina truchlí, fotbal jde zcela stranou...," napsal klub na Twitter. Už v neděli v noci se na uctění památky začali před stadionem ve Štruncových sadech scházet fanoušci, aby uctili památku vynikajícího člověka i fotbalisty.

Kondolence vyjadřující zármutek nad náhlým odchodem jednatřicetieltého hráče přicházejí z celého světa. Na Rajtorala vzpomněla UEFA, jeho bývalý klub Hannover a spousty dalších.

Na Rajtorala vzpomínají i čeští fotbalisté a další kluby. "Tenhle kluk u nás vyrostl, pak vyhrál ligu, reprezentoval a hrál v Evropě. Dnes nás opustil. Rajty, odpočívej v pokoji. Upřímnou soustrast," napsala na Twitter Příbram, kde blonďatý obránce či krajní záložník s fotbalem začínal.

<p>Fotbalový svět zasáhla tragická událost. František Rajtoral spáchal sebevraždu. Bývalý český reprezentant a hráč Viktorie Plzeň od léta působící v Gaziantepsporu se oběsil ve svém domě. Informaci přinesla turecká média, potvrdil to i Rajtoralův agent Pavel Zíka a bývalý zaměstnavatel Viktoria Plzeň.</p>

"Jsem z toho v šoku. Spoustu sil rodině a těm, kteří ho znali blíže. Solidarita všech klubů, hráčů a fanoušků dokazuje, jak respektovaným hráčem a člověkem František byl. Čest tvé památce, Františku," napsal obránce Dukly Jakub Podaný.

"Nemůžu tomu uvěřit. Rajty proč... :-( O psychických problémech sportovců se moc nemluví, nikdo to neřeší a nikoho nezajímá... Pak to takhle dopadá," smutní bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

Kondolence přidaly i Slavia, Sparta a další prvoligové kluby, z hráčů i sparťanský záložník Lukáš Váchaa další. "Můžeme být nepřátelé na hřišti, ale život je důležitější než všechno. We are one people, R.I.P.," napsal v češtině obránce Sparty Costa.

Je jisté, že všem bude navenek vždy usměvavý blonďák, který válčil s vnitřními démony a měl psychické problémy, obrovsky chybět.

Franto, budeš nám chybět. Celá viktoriánská rodina truchlí, fotbal jde zcela stranou... pic.twitter.com/BfHxDKkBsO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 23. dubna 2017

R.I.P Rajty to neee pic.twitter.com/V0byaE6TCf — Lukáš Vácha (@Vason6) 23. dubna 2017

muzeme byt nepratele na hriste, ale zivot je dulezitejsi nez vsechno. We are ONEPEOPLE. R.I.P pic.twitter.com/yRrUPok9fN — Costa Nhamoinesu (@costyy26) 23. dubna 2017

O psychickych problemech sportovcu se moc nemluvi, nikdo to neresi a nikoho to nezajima... pak to takhle dopada😢😢😢 — Rajnoch Jan (@RajnochJ17) 23. dubna 2017

Tenhle kluk u nás vyrostl, pak vyhrál ligu, reprezentoval a hrál v Evropě. Dnes nás opustil. RAJTY, odpočívej v pokoji. Upřímnou soustrast 😢 pic.twitter.com/5Kt1SSS1Pm — 1.FK Příbram (@fkpribram) 23. dubna 2017

RIP! 🕯Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler František Rajtoral, der heute im Alter von 31 Jahren verstorben ist. #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 pic.twitter.com/RUP00hhLpH — Hannover 96 (@Hannover96) 23. dubna 2017

Saddened to hear of the death of Czech international František Rajtoral. Our condolences to his family, @ceskarepre_cz & @GaziantepsporSK pic.twitter.com/orEYq1GdIo — UEFA (@UEFA) 23. dubna 2017