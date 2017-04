Sportovcům bereme dětství, o potížích mlčí, říká mentální koučka

Jedním ze zdrojů problémů je podle Březinové tlak, kterému jsou sportovci vystaveni od dětství. "Když chcete mít z člověka vrcholového sportovce, předchází tomu od malička neustálý dril," říká v rozhovoru. Podle ní jsou děti cepovány jasnými povely, nikoli vedeny k tomu, aby svůj sport milovaly.

<p class="p1">V neděli večer otřásla sportovním světem tragická zpráva o sebevraždě fotbalisty Františka Rajtorala. O psychických problémech profesionálních sportovců jsme si povídali s psychoterapeutkou a mentální koučkou Janou Březinovou, která se stará o desítky klientů napříč sportovním spektrem. Zmiňuje velký tlak, kterému jsou vrcholoví sportovci vystaveni, stejně tak jako náročnost konkurenčního prostředí. Zájem o služby sportovních psychologů se poslední dobou zvyšuje, podle Březinové by měli odborníci spolupracovat s profesionálními kluby standardně. </p>

"V podstatě jim bereme dětství, nemají čas na kamarády, na svoje koníčky, de facto dělají jenom ten sport a věnují tomu všechno. Když se ten sportovec dostane do nějakého pubertálního věku, začne přemýšlet - dělám to, co chci?" dodává psychoterapeutka a mentální koučka spolupracující s několika sportovci.

Zásadní je i to, že lidé, kteří dělají sport na vrcholové úrovni, o svém trápení mlčí. "Nejsou v prostředí, ve kterém by se navzájem svěřovali. Když chce člověk spáchat sebevraždu a mluví o tom, tak mu je pomoci," říká Březinová.

Proč mlčí? Podle psychoterapeutky za to může konkurenční prostředí. "Radši neříkají svoje pocity, aby toho náhodou soupeř nevyužil," říká. Podle ní by kluby měly více spolupracovat s mentálními kouči, kteří mohou hráčům pomoci s těžkými situacemi a životními rozhodnutími, jako byl v případě Františka Rajtorala přestup do Turecka.

<p>Fotbalový svět zasáhla tragická událost. František Rajtoral spáchal sebevraždu. Bývalý český reprezentant a hráč Viktorie Plzeň od léta působící v Gaziantepsporu se oběsil ve svém domě. Informaci přinesla turecká média, potvrdil to i Rajtoralův agent Pavel Zíka a bývalý zaměstnavatel Viktoria Plzeň.</p>